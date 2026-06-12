Vanessa Trump leidet wegen der neuen Stiefmutter ihrer Kids

Für Vanessa Trump (48) ist es derzeit eine besonders belastende Zeit. Ihr Ex-Mann Donald Trump Jr. (48) hat am 23. Mai die Sozialite Bettina Anderson geheiratet – und die Mutter der fünf gemeinsamen Kinder soll damit zu kämpfen haben. Laut Star Magazine fühlt sich Vanessa durch die neue Situation verletzt und macht sich Sorgen um ihre Kinder, die nun eine Stiefmutter haben. "Vanessa gönnt Don Jr. das Recht, glücklich zu sein, aber es schmerzt sie trotzdem, dass die Kinder jetzt diese neue Stiefmutter haben", zitiert das Magazin eine Insider-Quelle: "Vanessa verhält sich reif, aber das nimmt ihr die Angst nicht weg."

Die Situation wird durch weitere persönliche Schicksalsschläge noch schwerer. Erst kurz vor der Hochzeit ihres Ex-Mannes, am 20. Mai, hatte Vanessa öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und sich in Behandlung befindet. Ihr Freund, Profigolfer Tiger Woods (50), war ihr zwar eine Stütze – er kehrte kurzzeitig aus der Schweiz in die USA zurück, um sie nach ihrer Diagnose zu unterstützen und bei der Schulabschlussfeier ihrer gemeinsamen Tochter Kai dabei zu sein. Allerdings hat Tiger selbst mit eigenen Problemen zu kämpfen: Er wurde im März wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet und befindet sich seitdem zur Rehabilitation in einer Einrichtung in der Schweiz. Hinzu kommt laut dem Bericht eine anhaltende Sorge um die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Kinder, die rund um die Uhr von Secret-Service-Agenten begleitet werden.

Vanessa und Donald Trump Jr. waren zwölf Jahre lang verheiratet, ehe sie im März 2018 die Scheidung einreichte. Die Ehe soll unter anderem durch das intensive Rampenlicht rund um die Präsidentschaft ihres Schwiegervaters gelitten haben. Vanessa war durch die damit einhergehenden Belastungen sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie einen verdächtigen Brief mit weißem Pulver geöffnet hatte. Auch Don Jr.s aktive Rolle in der Politik und Berichte über vergangene Untreue wurden als belastende Faktoren genannt. Die Scheidung wurde im Februar 2019 offiziell abgeschlossen, seitdem konzentrieren sich beide auf die gemeinsame Elternschaft. Don Jr.s neue Frau Bettina war vor der Hochzeit noch nie verheiratet – für ihn ist es die zweite Ehe.

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Getty Images Donald Trump Jr. und Vanessa Trump, 2016

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officialvanessatrump Kai und Vanessa Trump, Mai 2026

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025