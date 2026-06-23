Jenny Mollen spricht liebevoll über Trennung von Jason Biggs

Jenny Mollen (47) hat jetzt offen über das Ende ihrer Ehe mit Jason Biggs (48) gesprochen. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählt die Schauspielerin, wie unwirklich sich die Trennung nach 18 gemeinsamen Ehejahren anfühlt. "Es ist surreal, ja, ich finde, es ist wirklich bizarr", beschreibt sie die aktuelle Situation. Obwohl Jenny und Jason inzwischen in verschiedenen Wohnungen leben, stehen sie wegen ihrer beiden gemeinsamen Söhne weiter in engem Kontakt. Jenny stellt klar, dass sie und Jason auch nach dem Liebes-Aus noch fest miteinander verbunden sind und ihr Verhältnis sehr besonders bleibt.

Im Podcast schildert Jenny, dass eine Trennung mit Kindern nicht mit einem gewöhnlichen Beziehungsende zu vergleichen sei. "Wir leben an zwei verschiedenen Orten, aber wir sind immer noch verbunden. Wir haben Kinder. Wir reden immer noch 18 Mal am Tag über den Zeitplan von allen, über die Zeit nach der Schule und Feiertage", sagt sie. Als Moderatorin Amanda Hirsch anmerkt, ihre Beziehung sei wohl einfach nicht mehr romantisch, widerspricht Jenny deutlich. "Es ist immer noch romantisch. Wir lieben uns immer noch. Es ist einfach eine andere Art von Romantik. Es ist, als wäre es dein bester Freund", erklärt sie. In der Tat soll das ehemalige Paar einen sehr harmonischen Umgang miteinander pflegen. Ein Insider schilderte dem Magazin People, dass die beiden als Co-Eltern "sehr verbunden" seien. Sie sollen sogar Jasons Geburtstag am 12. Mai gemeinsam als Familie gefeiert haben.

Spannend findet Jenny vor allem, wie emotional viele Außenstehende auf die Trennung reagieren. Im Podcast beschreibt sie, dass viele Menschen regelrecht um ihre Trennung trauern würden. "Die Leute sagen dann: 'Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll! Ich bin so traurig'", erzählt sie. Die Schauspielerin stellt jedoch klar, dass zwischen ihr und Jason weiterhin ein stabiles Band besteht. "Wir lieben uns und es ist eine starke Beziehung. Wir waren immer großartige Co-Eltern und ein gutes Team", betont sie. Daran werde sich auch nach der Trennung nichts ändern. Dass sie und Jason sich trotzdem weiterhin als liebevolle Eltern und enge Vertraute sehen, gehört für Jenny offenbar zu den wichtigsten Konstanten in dieser neuen Lebensphase.

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Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs im Mai 2019

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Neilson Barnard / Getty Images Jason Biggs mit seiner Ehefrau Jenny und dem gemeinsamen Sohn Sid

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Instagram / jennymollen Jenny Mollen, Autorin