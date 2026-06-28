Trennungsjahr 2026: Bei diesen Promi-Paaren ist alles aus

Das Jahr 2026 ist für viele Promi-Paare kein gutes Jahr der Liebe. Gleich reihenweise haben bekannte Gesichter aus Sport, Film und Reality-TV in den vergangenen Monaten das Ende ihrer jeweiligen Beziehungen bekannt gegeben. Darunter sind echte Schwergewichte: Fußball-Legende Thomas Müller (36), der aktuell als WM-TV-Experte überzeugt, und seine Frau Lisa (36) haben ihre seit 2009 bestehende Ehe beendet, ebenso wie Ex-Fußballprofi Mario Basler (57) und seine langjährige Partnerin Doris Büld nach insgesamt 18 gemeinsamen Jahren. Auch Hollywood-Schauspieler Jason Biggs (48) und seine Frau Jenny Mollen (47) gaben im Mai nach 18 Ehejahren ihr Liebes-Aus bekannt.

Besonders bewegend ist das Ende von Lina Baumann und Ryan Wöhrl, die nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung im Juni 2026 ihre Trennung auf Instagram verkündeten. Lina erklärte dabei, dass die Beziehung "schon lange nicht mehr perfekt" gewesen sei und selbst eine Paartherapie die Probleme nicht habe lösen können. Sie habe versucht, die Beziehung zu retten, doch irgendwann habe ihr die Kraft dafür gefehlt. Auch das Realitypaar Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (30) geht seit Mai getrennte Wege. Nach rund vier gemeinsamen Jahren meldete sich Lorik und beschrieb, nicht nur einen Menschen, sondern auch seinen Alltag und die gemeinsamen Hunde verloren zu haben. Bei Thomas und Lisa lief es derweil ruhiger ab: Ihr Medienanwalt bestätigte lediglich, dass die Trennung "einvernehmlich vor einiger Zeit" erfolgt sei. Jason und Jenny wiederum betonten über einen Sprecher, dass sie sich gemeinsam weiterhin auf die Erziehung ihrer beiden Söhne Sid und Lazlo konzentrieren wollen.

Mario Basler und Doris hatten bereits von 2014 bis 2017 eine Auszeit voneinander genommen, ehe sie wieder zusammenkamen. Nun ist allerdings endgültig Schluss. Doris erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: "Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt." Kurios: Vorerst wohnen die beiden weiterhin unter einem Dach, bis eine neue Wohnsituation gefunden ist. Lina und Ryan wurden durch ihre Teilnahme an der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars einem breiteren Publikum bekannt – und reihen sich damit in die lange Liste der Paare ein, für die das Format kein glückliches Ende brachte. Thomas und Lisa hatten sich 2007 über gemeinsame Freunde kennengelernt und führten ihre Ehe stets fernab des Rampenlichts auf ihrem Hof in Otterfing – als ruhiger Gegenentwurf zur schillernden Glamourwelt des Profifußballs.

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Imago Mario Basler und Doris Büld bei der 60. Geburtstagsfeier von Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, 27. Mai 2016