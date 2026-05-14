18 Jahre Ehe: "American Pie"-Star Jason Biggs ist getrennt

Jason Biggs (48) und Jenny Mollen (46) haben sich nach 18 Jahren Ehe getrennt. Ein Sprecher des Paares bestätigte jetzt gegenüber dem Magazin People, dass der "American Pie"-Star und die Schauspielerin getrennte Wege gehen, aber weiterhin auf "großartige" Art miteinander verbunden bleiben. Im Mittelpunkt stehe für beide nun die gemeinsame Erziehung ihrer Söhne Sid und Lazlo. Laut People-Informationen verbrachten Jason und Jenny sogar seinen 48. Geburtstag noch als Familie zusammen und wirken nach außen hin weiterhin sehr vertraut.

Kennengelernt hatten sich Jason und Jenny 2008 am Set der romantischen Komödie "My Best Friend's Girl". Noch im selben Jahr folgte die Verlobung, dann eine heimliche Hochzeit im April und wenige Monate später eine zweite Trauung mit rund 40 Gästen im kalifornischen Napa. In der Öffentlichkeit hielten die beiden ihre Beziehung meist relativ zurückhaltend und zeigten ihre Kinder nur sehr selten. Einblicke gab vor allem Jenny ab und zu auf Instagram: Im November 2025 postete sie etwa ein gemeinsames Foto mit Jason und schrieb augenzwinkernd dazu: "Ein total zugängliches Paar, das nicht versucht, dich zu verführen".

Auch zu besonderen Anlässen zeigte die Autorin gerne die innige Seite ihrer Ehe. Zu Jasons 47. Geburtstag erinnerte sie sich online an seine angebliche Überraschungsparty zum 30. und kommentierte: "Wir waren verheiratet und trotzdem wusste ich praktisch nichts über dich. Zum Beispiel, dass du Überraschungen hasst. Zum Glück haben wir diese Hürde genommen." Zum 17. Hochzeitstag teilte Jenny ein Video mit vielen Szenen, in denen Jason albern ist oder mit den Kindern spielt, und schrieb dazu: "17 Jahre davon. Alles Gute zum Hochzeitstag." Ihre enge Verbindung zeigt sich auch beruflich: Beide sind aktuell gemeinsam in der Kinokomödie "Influenced" zu sehen.

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen bei der Premiere von "Orange is the New Black" Staffel 7 in New York

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Neilson Barnard / Getty Images Jason Biggs mit seiner Ehefrau Jenny und dem gemeinsamen Sohn Sid

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Phillip Faraone / Getty Images Jason Biggs bei der "Who We Are Now"-Premiere in Toronto 2017