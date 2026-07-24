Ehe-Aus mit Jason Biggs: Jenny Mollen offenbart Depressionen

Jenny Mollen (47) meldet sich mit einem ungewöhnlichen Instagram-Post zu Wort. Die Schauspielerin teilte am Mittwoch ein Video, das sie barfuß und in einem luftigen Kleid über eine Wiese tollend zeigt. Mit lächelndem Gesicht, offenem blonden Haar und schwarzer Sonnenbrille posiert sie an einem Holzzaun, blickt über eine Pferderennbahn und galoppiert spielerisch über das Gras, als würde sie ein Pferd reiten. Der Clip wirkt unbeschwert und fröhlich – doch die Bildunterschrift erzählt eine ganz andere Geschichte. "Nur damit das klar ist: Ich bin massiv depressiv", schrieb die Autorin darunter und ergänzte: "So sieht Überleben eben aus." Als musikalische Untermalung wählte sie den Song "Help, I'm Alive" der Band Metric.

Die Reaktionen der Fans fielen gemischt aus – viele zeigten sich sowohl berührt als auch besorgt. "Du schaffst das, Schwester", kommentierte eine Person, eine andere schrieb: "Niemand weiß, wie Depression aussieht. Halte durch, Mama." Andere User erklärten, den Post nur allzu gut zu verstehen, und lobten Jenny dafür, wie sie mit der Situation umgeht. Hintergrund des emotionalen Posts ist auch die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Jason Biggs (48). Das Paar hatte seine Ehe im Mai nach 18 gemeinsamen Jahren beendet. Die beiden haben zwei Kinder und sollen weiterhin in gutem Einvernehmen miteinander stehen.

Kurz nach Bekanntgabe der Trennung schrieb Jenny in einem Essay auf ihrem Substack-Newsletter "The Best Friend Experience" über "ein intensives Gefühl von Enttäuschung und Einsamkeit". "Wenn man jung und ehrgeizig ist – oder vielleicht einfach mittleren Alters mit ADHS – fühlt es sich unmöglich an, irgendetwas zu schätzen, während man mittendrin steckt", erklärte sie darin. Trotz allem hatte die 47-Jährige zuletzt in einem Podcast betont, dass ihre Beziehung zu Jason nach wie vor besonders sei und sich die Trennung für sie surreal anfühle. Das frühere Paar lebt inzwischen in getrennten Wohnungen, steht wegen der gemeinsamen Kinder aber weiterhin in engem Kontakt.

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Getty Images Jenny Mollen bei der alice + olivia Spring 2026 Presentation im Surrogate's Court in New York City

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Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen im September 2018