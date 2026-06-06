Jenny Mollen sorgt mit Post mit Sohnemann für Entsetzen

Jenny Mollen (47), die Ex-Frau von American Pie-Star Jason Biggs (48), steht momentan massiv in der Kritik. Die Schauspielerin und Autorin postete kürzlich auf Facebook mehrere Fotos von sich und ihrem zwölfjährigen Sohn Sid – und löste damit einen veritablen Shitstorm aus. Die Bilder zeigten sie auf einem Bett liegend auf ihrem Sohn, mit dem Gesicht nah an seinem, während sie durch sein Haar strich. Dazu kommentierte sie: "Dein ältester Sohn wird der toxischste Typ sein, den du jemals daten wirst." Auf beiden Versionen des Posts wurden von der Facebook-Community Hinweise angebracht, die davor warnten, der Beitrag romantisiere eine inzestuöse Beziehung zwischen Mutter und Sohn.

Nachdem die Empörung hochkochte, löschte Jenny eines der ursprünglich drei Fotos – das als besonders suggestiv galt – sowie die Bildunterschrift und den Song "03 Bonnie & Clyde" von Jay-Z (56) und Beyoncé (44), der den Post ursprünglich untermalt hatte. Trotzdem blieben die wütenden Kommentare nicht aus. "Hey, also... wir daten nicht unsere Söhne", schrieb ein Nutzer, während andere besorgt fragten, ob bereits das Jugendamt eingeschaltet worden sei.

Auch ein Essay, den die Autorin im Mai über das Leben mit zwei Söhnen veröffentlicht hatte, zog Kritik auf sich. Darin schrieb sie unter anderem: "Ich sage es mal altmodisch: Ich möchte, dass meine Söhne nur Frauen heiraten, deren Mütter bereits tot sind." Schauspielerin Valerie Bertinelli kommentierte den Text auf Threads mit den Worten: "Ich liebe meinen Sohn innig. [...] Warum muss man das so verdammt seltsam machen? Jesus Christus, dieser Essay." Zu den Vorwürfen rund um die Fotos hat Jenny sich bisher nicht öffentlich geäußert.

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Instagram / jennymollen Jenny Mollen, Autorin

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Instagram / jennymollen Jenny Mollen und ihr Sohn Sid

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Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs