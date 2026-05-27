Italien statt Krise: Jenny Mollen feiert das Leben neu

Knapp zwei Wochen nach der Bestätigung ihrer Trennung von Jason Biggs (48) hat sich Jenny Mollen (46) nun erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Essay auf ihrer Substack-Seite "The Best Friend Experience", veröffentlicht am 25. Mai, beschreibt die Schauspielerin ihren "aktuellen Stand" – und macht dabei kein Geheimnis aus ihrem Herzschmerz. Darin gesteht sie, wie sehr sie sich früher durch wichtige Momente gehetzt hat, ohne diese wirklich zu genießen: "Wenn man jung und ehrgeizig ist – oder vielleicht einfach mittleren Alters und mit ADHS –, ist es unmöglich, irgendetwas zu schätzen, während man mittendrin steckt", schrieb sie. Ein Heilmittel für ihren inneren Schmerz zu finden, sei ihr dabei nie so recht gelungen: "Die absoluten Highlights meines Lebens haben mich alle getroffen wie Münzen, die in einem bodenlosen Brunnen verschwinden."

Mitten in dieser schwierigen Phase bricht Jenny nun nach Italien auf – und das, wie sie betont, aus einem völlig nüchternen Grund: Eine Freundin hat sie zu deren Geburtstagsfeier eingeladen. Und da Jennys eigener Geburtstag am 30. Mai ebenfalls auf die Reise fällt, passe es ohnehin gut. "Ich werde mich dort nicht selbst finden oder mit einem wunderschönen Italiener ins Bett gehen", scherzte die Mutter von Sohn Sid und dem jüngeren Lazlo auf ihrer Substack-Seite. "Ich habe bereits zwei halbe Italiener zu Hause." Der Tonfall des Essays bleibt dabei trotz der persönlichen Lage humorvoll: Für den Fall, dass sie in Italien auf eine Piñata trifft, werde sie diese "auf jeden Fall kaputthauen." Ein Sprecher des Ex-Paares hatte gegenüber E! News betont, dass Jason und Jenny weiterhin "in einem guten Verhältnis" zueinander stehen und sich gemeinsam auf die Erziehung ihrer Kinder konzentrieren.

Jason und Jenny hatten sich 2008 am Set des Films "My Best Friend's Girl" kennengelernt und sich noch im selben Jahr verlobt. 18 Jahre lang waren sie verheiratet, bevor sie am 14. Mai ihr Ehe-Aus bekannt gaben. Zuletzt war es laut Insidern vor allem Jasons Karriereaufschwung – befeuert durch seine Gewichtsabnahme und ein neues Selbstbewusstsein –, der die Beziehung zusätzlich belastet haben soll. Offen über Schwierigkeiten gesprochen hatten die beiden aber schon früher: 2017 hatte Jason öffentlich zugegeben, dass sein Kampf mit dem Alkohol die Ehe auf die Probe gestellt hatte.

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Getty Images Jenny Mollen, Schauspielerin

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Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen bei der Premiere von "Orange is the New Black" Staffel 7 in New York