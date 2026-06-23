Matthew Gaudreaus (†29) Schwester ehrt ihn mit Babynamen

Katie Gaudreau schwebt im Babyglück: Die Schwester der verstorbenen Eishockeystars Johnny Gaudreau (†31) und Matthew Gaudreau (†29) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Devin Joyce begrüßte sie am Samstag, dem 20. Juni, ihren Sohn Matthew Guy Joyce. Veröffentlicht hat Katie die frohe Nachricht jetzt auf Instagram, wo sie auch gleich die ersten Fotos des Neugeborenen zeigte. Besonders emotional: Mit dem Namen ihres Babys erinnert die 27-Jährige an ihren verstorbenen Bruder Matthew. Zu den Bildern schrieb sie: "Er ist da. Der Moment, in dem unsere Herzen größer wurden, als wir es uns je hätten vorstellen können. Willkommen auf der Welt, süßer Junge."

Schon während der Schwangerschaft hatte das Paar diesen besonderen Lebensabschnitt mit seinen Followern geteilt. Im Februar verkündeten Katie Gaudreau und Devin die Babynews mit einem liebevoll inszenierten Instagram-Video. Darin steht Devin zunächst mit dem Rücken zur Kamera, während Katie ihn umarmt und dabei kleine Babyschuhe sowie ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Kurz darauf dreht er seine Kappe um, auf der "Dad" zu lesen ist, während auf ihrer Mütze "Mom" steht. Katie und Devin hatten 2025 geheiratet. Ihre Hochzeit fand fast ein Jahr nach dem schweren Verlust ihrer Familie statt. Eigentlich sollte die Trauung bereits am 30. August 2024 stattfinden, wurde nach dem Tod von Johnny und Matthew jedoch abgesagt.

Johnny und Matthew waren im August 2024 bei einem tragischen Unfall in Salem County ums Leben gekommen, als sie auf ihren Fahrrädern von einem Auto erfasst wurden. In Katies Familie leben die Erinnerungen an die beiden Brüder aber auch in persönlichen Momenten weiter. So bekam Matthews Witwe Madeline Ende 2024 einen Sohn, der den Zweitnamen Matthew trägt. Auch Johnnys Witwe Meredith brachte 2025 noch einen Sohn zur Welt und erinnerte später in einem emotionalen Vatertagsbeitrag an ihren verstorbenen Mann. Mit dem kleinen Matthew Guy setzt nun auch Katie ein sehr persönliches Zeichen für den Platz, den ihr Bruder weiter in ihrem Leben hat.

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Instagram / kgaudreau13 Matthew, Katie und Johnny Gaudreau, Geschwister

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Instagram / kgaudreau13 Katie Gaudreau mit Mann und Sohn

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Instagram / mattygaudreau11 Madeline und Matthew Gaudreau, 2018