Tod der Gaudreau-Brüder: Neue Details vor Gericht enthüllt

Sean M. Higgins, der Fahrer, dem die Verantwortung für den Tod der Gaudreau-Brüder zur Last gelegt wird, sieht sich schweren Anschuldigungen ausgesetzt. Am 13. September kam es während einer virtuellen Gerichtsverhandlung zu neuen Enthüllungen. Sean soll die Brüder Johnny (✝31) und Matthew am 29. August, dem Abend vor der Hochzeit ihrer Schwester, mit einem Blutalkoholgehalt von 0,087 angefahren haben, was den gesetzlichen Grenzwert von 0,08 Prozent in New Jersey überschreitet. Laut Philadelphia Inquirer wurde Sean in zwei Fällen der fahrlässigen Tötung, rücksichtslosem Fahren, dem Besitz von Alkohol im Fahrzeug und Alkoholkonsum am Steuer angeklagt. Außerdem wurde im Laufe der Verhandlung enthüllt, dass Sean bereits eine Vorgeschichte mit aggressivem Fahren und Wut im Straßenverkehr hat.

Die Tragödie erschütterte Ende letzten Monats die Sportwelt, besonders da beide Brüder bei ihrem Tod ihre schwangeren Frauen zurückließen. Johnnys Frau Meredith enthüllte auf seiner Trauerfeier, dass sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Und auch Matthews Frau Madeline erwartet ein Baby. Beide Frauen erhielten immense Unterstützung aus der Öffentlichkeit – eine GoFundMe-Kampagne sammelte umgerechnet knapp 587.000 für Madeline und ihren ungeborenen Sohn namens Tripp.

Viele Sportler äußern derzeit ihre Trauer auf Social Media. Unter ihnen ist auch der amerikanische Basketball-Star LeBron James (39), der auf X seine Bestürzung ausdrückt: "Ich bin so niedergeschlagen und traurig, nachdem ich davon erfahren habe." Der Baseballspieler Mike Trout, der wie die Verstorbenen aus South Jersey stammt, teilte seine Anteilnahme mit den Worten: "Ich bin am Boden zerstört über den Verlust von Johnny und Matthew Gaudreau." Beide Stars senden den Hinterbliebenen viel Kraft und Unterstützung in dieser schweren Zeit.

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny und Meredith Gaudreau mit ihren Kindern

Instagram / mattygaudreau11 Matthew Gaudreau mit seiner Frau Madeline

