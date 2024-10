Trauernde Mutter dankt Johnny und Matthew Gaudreaus (†) Fans

Im August dieses Jahres erlebte Jane Gaudreau einen unglaublichen Verlust: In derselben Nacht starben ihre beiden Söhne Johnny (✝31) und Matthew (✝29). Sie wurden von einem betrunkenen Autofahrer aus dem Leben gerissen. Die beiden jungen Männer waren aufstrebende, beliebte Eishockeyspieler in Columbus, deren Ableben die Sportwelt erschütterte. Kürzlich meldete sich Jane auf X, um den Unterstützern der trauernden Familie zu danken. "Vielen Dank an die Columbus Blue Jackets Organisation, die Spieler, ihre Familien und die gesamte Stadt Columbus. Die Liebe und Unterstützung, die ihr John, Matty und unserer Familie entgegengebracht habt, hat uns durch die schwerste Zeit unseres Lebens geholfen", schrieb sie.

Sie fuhr fort: "Es war so bewegend, die große Liebe für John und die gesamte Familie Gaudreau mitzuerleben. Ich wünschte, ihr hättet Matty kennenlernen können – er war John so ähnlich, und ich weiß, dass ihr ihn auch geliebt hättet." Besonders schmerzlich traf der Tod der beiden Sportler die Fans, da sie beide ihre schwangeren Partnerinnen zurückließen. Außerdem starben sie in der Nacht vor der Hochzeit ihrer Schwester, Katie, bei der Matt und Johnny als Trauzeugen vorgesehen waren. Katie hat ihre Hochzeit vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben, da die ganze Familie immer noch trauert.

Der betrunkene Fahrer, Sean M. Higgins, wurde laut Philadelphia Inquirer in zwei Fällen auf fahrlässige Tötung, rücksichtsloses Fahren und Alkoholkonsum am Steuer verklagt. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er einen Blutalkoholgehalt von 0,087 – der legale Grenzwert ist in New Jersey allerdings nur 0,08 Prozent. Wie im Laufe des gerichtlichen Prozesses zudem bekannt gemacht wurde, hat Sean eine Vorgeschichte mit aggressivem Fahrverhaltens. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Bis zur offiziellen Verurteilung wird er im Gefängnis sitzen.

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny Gaudreau, seine Frau Meredith und ihre zwei Kinder

Instagram / mattygaudreau11 Madeline und Matthew Gaudreau, 2018