Johnny Gaudreau erfuhr nur Tage vorm Tod von Schwangerschaft

Meredith Gaudreau hat in einem Podcast-Interview bewegende Details über die letzte gemeinsame Woche mit ihrem verstorbenen Ehemann Johnny Gaudreau (†31) enthüllt. Die Witwe des Eishockeystars war zu Gast im "Not Gonna Lie with Kylie Kelce"-Podcast und erzählte dort, dass sie Johnny kurz vor seinem tragischen Tod im August 2024 von ihrer dritten Schwangerschaft erzählt hatte. Das Paar besuchte damals die Hochzeit enger Freunde, als Merediths Geheimnis aufflog. Zunächst war es Johnnys Bruder Matthew aufgefallen, dass Meredith bei der Probe zum Abendessen nur so tat, als würde sie Bier trinken. Auf dem Weg zum Auto sprach Johnny sie schließlich direkt an und sagte: "Du hast Katie gerade angelogen. Du hattest letzte Woche keine Periode." Da musste Meredith die Wahrheit gestehen, obwohl sie sich gewünscht hatte, ihm die Nachricht auf coolere Weise zu überbringen.

Die Reaktion des NHL-Profis auf die überraschende Baby-Nachricht war eine Mischung aus Schock und Aufregung. "Bist du verrückt?", habe Johnny zunächst scherzhaft gefragt, erinnert sich Meredith. Er habe gesagt: "Drei Kinder? Das ist verrückt. Ich bin aufgeregt. Aber ich bin auch wirklich nervös." Am nächsten Tag, als er beim Eislauftraining war, konnte sich der Sportler kaum konzentrieren und schickte seiner Frau etwa 20 Textnachrichten hintereinander. "Ich bin so aufgeregt. Ich bin so nervös. Ich kann nicht glauben, dass wir ein drittes Baby bekommen. Du bist verrückt." Diese Nachrichten hat Meredith bis heute aufbewahrt. Obwohl Johnny nur eine Woche von der Schwangerschaft wusste, bevor er und sein Bruder Matthew (†29) bei einem Fahrradunfall starben, als ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer in sie hineinfuhr, hatte Meredith noch etwas Wichtiges erfahren: Johnny liebte den Namen Carter.

Den gemeinsamen Sohn, der mittlerweile elf Monate alt ist, hat Meredith deshalb Carter genannt – mit dem zweiten Vornamen Michael, genau wie sein Papa. "Ich wusste auch, dass er den Namen Carter immer mochte", erklärte sie im Podcast. Das Paar habe eine Liste mit Namen gehabt, die ihnen gefielen, und das Geschlecht ihrer Kinder nie im Voraus erfahren wollen. "Ich freue mich darauf, Carter eines Tages zu erzählen: 'Er hat deinen Namen wirklich geliebt'", sagte Meredith. Neben Carter haben sie und Johnny noch die dreijährige Tochter Noa und den zweijährigen Sohn Johnny. Die Schwangerschaft mit ihrem dritten Kind hatte Meredith bereits bei Johnnys Beerdigung im September 2024 öffentlich gemacht und damals erklärt, dass die letzten sechs Monate als Familie von vier die besten ihres Lebens gewesen seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny und Meredith Gaudreau

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Gaudreau, ehemalige Eishockeyspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny und Meredith Gaudreau mit ihren Kindern