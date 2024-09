Matthew Gaudreaus Witwe teilt berührendes Erinnerungsfoto

Madeline Gaudreau widmet ihrem verstorbenen Ehemann Matthew Gaudreau eine rührende Hommage. Etwa zwei Wochen nach seinem tragischen Unfalltod, bei dem auch sein Bruder, der NHL-Star Johnny Gaudreau (✝31), ums Leben kam, teilt die werdende Mutter ein berührendes Foto auf Instagram. Auf dem Bild, das bei Sonnenuntergang am Strand aufgenommen wurde, sind Madeline und ihr Liebster zu sehen, wie sie sich in dem romantischen Ambiente liebevoll küssen. "Ich liebe dich so sehr", kommentiert die Witwe des verstorbenen 29-Jährigen ihren Beitrag.

Die Geschwister Matthew und Johnny wurden laut People am Abend des 29. August auf der County Route 551 North in Oldmans Township, New Jersey, von einem mutmaßlich betrunkenen Fahrer angefahren, als dieser versuchte, ein anderes Auto zu überholen. Beide starben noch am Unfallort. Der Sportler und sein jüngerer Bruder befanden sich in ihrer Heimatstadt Salem County, um als Trauzeugen an der Hochzeit ihrer Schwester Katie teilzunehmen, die am Tag nach dem Unfall stattfinden sollte. Der Fahrer Sean M. Higgins wurde zweifach wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Madeline, die im Dezember ihren ersten Nachwuchs erwartet, betonte in den Tagen nach dem tragischen Verlust, dass sie für ihren Mann und ihren gemeinsamen ungeborenen Sohn weiterkämpfen werde. Aber nicht nur die Blondine befindet sich aktuell in einer Schwangerschaft. Auch Meredith, die Witwe des verstorbenen Gaudreau-Bruders Johnny, verkündete laut Page Six zuletzt, dass sie ein weiteres Kind von ihrem langjährigen Ehemann in sich trägt. "Wir sind eigentlich eine fünfköpfige Familie", erklärte die Familienmutter in einer Ansprache während seiner Trauerfeier und fügte hinzu: "Ich bin in der neunten Schwangerschaftswoche mit unserem dritten Baby."

Instagram / kgaudreau13 Matthew, Katie und Johnny Gaudreau, Geschwister

Instagram / johngaudreau03 Johnny Gaudreau und seine Frau Meredith, September 2021

