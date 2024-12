Matthew Gaudreaus (†29) Witwe bringt ihren Sohn zur Welt

Madeline Gaudreau, die Witwe des Eishockeyspielers Matthew Gaudreau (✝29), hat ihren gemeinsamen Sohn auf die Welt gebracht – nur vier Monate nach dem tragischen Tod ihres Mannes und seines Bruders Johnny Gaudreau (✝31). Auf Instagram teilte Madeline am Sonntag ein rührendes Foto, das die kleine Hand ihres Babys zeigt, und gab bekannt, dass er Tripp heißt. Den Namen hatte Matthew noch vor seinem Tod mit ausgewählt. "Tripp ist Mamas und Papas Welt", schrieb sie in ihrem Post, mit dem sie die Erinnerung an ihren Mann lebendig hält.

Matthew und Johnny starben im August 2024 bei einem tragischen Unfall in Oldmans Township, New Jersey, als beide abends mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Ein mutmaßlich stark alkoholisierter Fahrer hatte die Brüder von hinten erfasst, woraufhin sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlagen. Der Fahrer wurde wenig später von der Polizei vor Ort festgenommen, nachdem er bei einem Nüchternheitstest durchgefallen war. Ihm wird jetzt unter anderem fahrlässige Tötung in zwei Fällen vorgeworfen. Bei Matthews Beerdigung sprach Madeline über die Vorfreude ihres Mannes auf das Vatersein und erzählte, wie er alles über Babys lernte und sich intensiv auf die Geburt vorbereitet hatte.

Die Familie Gaudreau war in der Welt des Eishockeys bekannt. Matthew spielte auf professioneller Ebene und war der jüngere Bruder des NHL-Stars Johnny Gaudreau. Abseits des Eises waren die beiden Brüder unzertrennlich, was den gemeinsamen tödlichen Unfall umso tragischer macht. Freunde und Familie erinnern sich an Matthews Lebensfreude und daran, wie sehr ihn die Nachricht von Madelines Schwangerschaft erfüllt hatte. Mit der Geburt von Tripp lebt Matthews Vermächtnis nun weiter – ein Wunsch, den Madeline mit ihren Worten auf Social Media bereits bekräftigt hatte.

Instagram / mogaudreau Madeline Gaudreau mit ihrem Sohn Tripp, Dezember 2024

Instagram / kgaudreau13 Matthew, Katie und Johnny Gaudreau, Geschwister

