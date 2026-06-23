Reunion: "Sabrina – Total Verhext!" feiert 30 Jahre Jubiläum

Für die Fans von "Sabrina – Total verhext!" war es ein ganz besonderes Ereignis: Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Kultserie versammelten sich die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller am 13. Juni in Chicago zu einer großen Reunion. Mit dabei waren Melissa Joan Hart (50), die einst die titelgebende Hexe Sabrina spielte, sowie Beth Broderick, Caroline Rhea, Soleil Moon Frye (49), Nate Richert (48), Michelle Beaudoin, Jenna Leigh Green, Elisa Donovan (55) und David Lascher. Gegenüber People schwärmte Melissa von der Veranstaltung: "Wir alle freuen uns darauf, das den Fans zu bringen und mit ihnen 30 Jahre zu feiern. Denn die Fans sind es, die die Serie am Leben erhalten."

Das Treffen in Chicago ist jedoch erst der Auftakt: Der Cast wird im Rahmen einer Tour weiter durch die Vereinigten Staaten reisen und Fans in verschiedenen Städten treffen. Nate, der in der Serie Sabrinas Freund Harvey verkörperte, hob dabei hervor, wie außergewöhnlich das Verhältnis zum Publikum ist. "Sie erinnern sich an mehr als wir zu diesem Zeitpunkt. Das macht Spaß, denn sie sagen: 'Erinnerst du dich, als das passiert ist?' Und man denkt: 'Oh wow, das ist wirklich passiert'", erzählte er im Gespräch. Für Beth, die Tante Zelda spielte, ist der anhaltende Erfolg der Serie kaum zu fassen: "Wir wussten damals, dass wir auf etwas Besonderes gestoßen sind. Aber niemand rechnet damit, 30 Jahre lang noch immer so relevant und erfolgreich zu sein."

Die Serie "Sabrina – Total verhext!" lief von 1996 bis 2003 und erzählte die Geschichte der jungen Hexe Sabrina Spellman, die bei ihren schrulligen Tanten Hilda und Zelda aufwächst. Melissa betonte gegenüber People, wie sehr sie es bewege, was die Show für die Zuschauer bedeutet habe: "So viele Menschen sagen mir, dass die Serie ihnen durch eine schwere Zeit geholfen hat oder dass sie durch die Show Englisch gelernt haben." Bereits vor einigen Wochen hatte sich Melissa mit Nate und Beth zu einem ersten kleineren Wiedersehen getroffen – ein Vorgeschmack auf die nun deutlich größere Jubiläumsfeier.

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United Archives GmbH / ActionPress Melissa Joan Hart am Set von "Sabrina – Total verhext!"

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Instagram / thenaterichert Nate Richert, Melissa Joan Hart und Beth Broderick im April 2026

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Nate Richert als Harvey Kinkle