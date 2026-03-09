Melissa Joan Hart zeigt ihre durchtrainierte Figur im Bikini

Melissa Joan Hart (49) gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit und zeigt dabei, wie fit sie aktuell ist. Die Schauspielerin teilte am Wochenende auf Instagram mehrere Schnappschüsse aus ihrem Strandurlaub, unter anderem ein Foto, auf dem sie in einem auffälligen blauen Bikini vor einem Schild mit der Aufschrift "Safely landed in paradise" posiert. Melissa präsentierte ihren durchtrainierten Körper und ihren flachen Bauch in dem Zweiteiler und strahlte in die Kamera. Auf weiteren Bildern war sie entspannt am Meer zu sehen, während sie die Sonne und die paradiesische Umgebung sichtlich genoss.

Die beeindruckende Figur der Schauspielerin kommt nicht von ungefähr. Melissa verriet kürzlich, dass sie rund acht Kilogramm abgenommen hat, nachdem sie ihre Ernährung umgestellt hatte. "Ich wollte mich einfach besser fühlen. Es hatte nichts damit zu tun, Gewicht zu verlieren. Ich dachte wirklich nicht, dass ich noch abnehmen könnte, in der Lebensmitte und in der Perimenopause und all diese Dinge", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. Durch Fasten und den Verzicht auf Zucker und Alkohol habe sie jedoch Ergebnisse gesehen.

Mittlerweile hat Melissa nach eigenen Angaben seit über einem Jahr keinen Alkohol mehr angerührt – ein Schritt, der ihr nicht schwerfiel, wie sie betonte, weil sie Trinken ohnehin nie besonders mochte. "Ich habe diese Dinge aus meinem Leben gestrichen und angefangen, mich besser zu fühlen. Und dabei habe ich viel Gewicht verloren und fühle mich einfach großartig", fasste sie im Interview zusammen. Privat steht für die Dreifach-Mama vor allem ihre Familie im Mittelpunkt: Mit ihrem Ehemann Mark Wilkerson (49) zieht sie die drei Söhne Mason, Braydon und Tucker groß, mit denen sie 2020 von Connecticut nach Nashville gezogen ist.

Instagram / melissajoanhart Melissa Joan Hart, Schauspielerin, März 2026

Instagram / melissajoanhart Melissa Joan Hart mit ihren Kindern Mason, Bryadon und Tucker im Juli 2023

Getty Images Mark Wilkerson und Melissa Joan Hart im Februar 2024