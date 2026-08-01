Anna Faris: Diese Rolle schnappte sie Melissa Joan Hart weg

Anna Faris (49) hat jetzt erfahren, dass sie ihre Rolle als Cindy Campbell in der "Scary Movie"-Reihe einer anderen Schauspielerin quasi weggeschnappt hat – und zwar Melissa Joan Hart (50). Die Enthüllung kam von den Filmemachern Marlon Wayans (54) und Shawn Wayans (55) höchstpersönlich. Die Brüder verrieten es ihr während eines Interviews mit "Entertainment Tonight", das anlässlich der Promotion ihres neuen Films "Scary Movie 6" stattfand. Anna war sichtlich überrascht: "Das wusste ich nicht", gab sie zu – und lobte ihre Kollegin direkt: "Sie ist gut!"

Laut Marlon war Melissa ursprünglich für die Rolle vorgesehen, die dann Anna bekam. Es war ihr Bruder Keenan Wayans, der schließlich für Anna eintrat und ihr Potenzial erkannte. Marlon kommentierte die Situation humorvoll: "Du hast also Melissa Joan Harts Job genommen. Gut gemacht, Anna!" Anna blieb dabei bescheiden und wehrte ab: "Ich versuche nicht, jemandem die Butter vom Brot zu nehmen!" Shawn stichelte in Richtung der Schauspielerin und neckte sie wegen ihrer Selbstironie. "Du hast ein niedriges Selbstwertgefühl." Anna konterte nur trocken: "Wer braucht schon Selbstwertgefühl? Das ist überschätzt."

Die "Scary Movie"-Reihe feierte im Jahr 2000 ihre Premiere und hat sich seitdem als feste Größe im Horror-Comedy-Genre etabliert. Anna und ihre Filmkollegin Regina Hall (55), die Cindys beste Freundin Brenda Meeks spielt, sind in fünf der bisher sechs Teile dabei und damit die am häufigsten vertretenen Stammschauspielerinnen der Reihe. In "Scary Movie 6" stehen sie erneut gemeinsam vor der Kamera – diesmal an der Seite eines Ensembles, zu dem unter anderem Cheri Oteri, Chris Elliott und Anthony Anderson gehören.

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Imago Anna Faris im Juli 2024

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Getty Images Melissa Joan Hart bei den Annual Art Directors Guild Awards 2020

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Getty Images Shawn Wayans, Anna Faris, Ghostface und Marlon Wayans, "Scary Movie"-Stars

Imago Anna Faris als Cindy und Regina Hall als Brenda in "Scary Movie 6"