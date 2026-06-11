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Anna Faris
Nicht Anna Faris: Sie bekam fast "Scary Movie"-Hauptrolle

Nicht Anna Faris: Sie bekam fast "Scary Movie"-Hauptrolle

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Über 25 Jahre nach dem Start der "Scary Movie"-Reihe kommt jetzt ans Licht, dass die Hauptrolle der Cindy Campbell beinahe an eine ganz andere Schauspielerin gegangen wäre. Die Brüder Marlon (53) und Shawn Wayans (55), die die Horrorfilm-Parodie einst miterschaffen haben, enthüllten in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass ursprünglich Melissa Joan Hart (50) für die Rolle vorgesehen war – und nicht Anna Faris (49). Das pikante Casting-Geheimnis platzierten sie dabei geschickt: Sie verrieten es Anna erst im Interview, während sie gemeinsam "Scary Movie 6" bewarben.

Die sichtlich überraschte Anna reagierte auf die Enthüllung mit den Worten: "Das wusste ich nicht. Sie ist gut!" Marlon erklärte, dass ihr gemeinsamer Bruder und Co-Schöpfer Keenan Wayans so begeistert von Anna war, dass er vorschlug, ihr die Rolle zu geben. "Also hast du Melissa Joan Hart den Job weggeschnappt. Gut gemacht, Anna!", scherzte Marlon daraufhin. Anna spielte mit und beteuerte amüsiert: "Ich habe das nicht getan." Marlon stellte klar, dass er Anna die Rolle ohnehin nicht hätte verweigern können, weil sie "der Star des Films" sei.

Anna ist seit dem ersten "Scary Movie"-Film aus dem Jahr 2000 das Gesicht der Reihe. Gemeinsam mit Regina Hall (55), die Cindys beste Freundin Brenda Meeks spielt, war sie in fünf der bislang sechs Teile zu sehen – mehr als jedes andere Mitglied des Ensembles. In "Scary Movie 6" stehen die beiden erneut gemeinsam vor der Kamera, diesmal an der Seite von unter anderem Lochlyn Munro (60) und Anthony Anderson. Melissa hingegen wurde vor allem durch ihre Titelrolle in der Hitserie "Sabrina – Total Verhext!" bekannt, in der sie von 1996 bis 2003 zu sehen war.

Anna Faris als Cindy in "Scary Movie 4"
Imago
Anna Faris als Cindy in "Scary Movie 4"
Melissa Joan Hart im Januar 2024
Getty Images
Melissa Joan Hart im Januar 2024
Shawn Wayans, Anna Faris, Ghostface und Marlon Wayans, "Scary Movie"-Stars
Getty Images
Shawn Wayans, Anna Faris, Ghostface und Marlon Wayans, "Scary Movie"-Stars
Hätte Melissa besser in die Rolle gepasst als Anna?
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