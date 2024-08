Melissa Joan Hart offenbart: Ihr Sohn hat eine Hautkrankheit

Einer der drei Söhne von Melissa Joan Hart (48) leidet unter einem Ekzem – also unter einer entzündlichen Hauterkrankung, die trockene und juckende Haut verursacht. Im Gespräch mit People spricht die Schauspielerin nun erstmals offen darüber, in der Hoffnung, anderen Menschen, "die sich vielleicht allein fühlen, etwas Licht" bringen zu können. "Es dauerte eine Weile, bis wir herausfanden, was es genau war, vor allem, wenn man wie ich Söhne hat und versucht, herauszufinden: 'Ist es Giftefeu? Ist es ein Ausschlag?'", verrät sie.

Die "Sabrina – Total Verhext"-Bekanntheit führt weiter aus, dass sie viele Freunde und Familienmitglieder habe, die ebenfalls mit Hautkrankheiten zu kämpfen haben. "Sie ziehen ständig an ihren Kleidern, um dieses und jenes zu verstecken, [...] besonders bei chronischen Hautkrankheiten scheint die Scham groß zu sein", betont Melissa. Dabei sei dies gar nicht notwendig – es sei nur wichtig, "einen Plan zu entwickeln", um die Symptome in den Griff zu bekommen, da es dann einfacher sei, die Krankheit unter Kontrolle zu bekommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige einen Einblick in ihr Privatleben gewährt. Vergangenes Jahr gestand Melissa, mit ihrem Ehemann Mark Wilkerson (47) regelmäßig zur Paartherapie zu gehen. "Wir haben schon einige Paartherapien hinter uns, und es macht uns wirklich Spaß, weil es uns hilft, uns auch nach 20 Jahren noch besser zu verstehen", verriet sie gegenüber Us Weekly. Demnach helfe es den beiden, einen sicheren Raum zu finden und sich daran zu erinnern, dass sie weiterhin respektvoll miteinander umgehen.

Instagram / melissajoanhart Melissa Joan Hart mit ihren Kindern Mason, Bryadon und Tucker im Juli 2023

Getty Images Mark Wilkerson und Melissa Joan Hart im Februar 2024

