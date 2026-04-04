Melissa Joan Hart feiert Mini-Reunion mit "Sabrina"-Cast

Mit der Teenie-Serie "Sabrina – Total Verhext!" wurde Melissa Joan Hart (49) in den 90er-Jahren zum Idol für viele Kids. Die Sendung hat bis heute Kultstatus. Umso mehr dürften Fans sich über den Instagram-Post der Schauspielerin vor ein paar Tagen gefreut haben. Auf dem Selfie strahlt sie zusammen mit ihren ehemaligen Co-Stars Nate Richert (47) und Beth Broderick in die Kamera. Während Melissa damals die Hauptrolle der jungen Hexe Sabrina spielte, verkörperte Nate ihren besten Freund Harvey und Beth ihre Tante Zelda. "Wenn die magische Familie zusammenkommt", schrieb die US-Amerikanerin unter den Post.

Über 20 Jahre nach dem Ende von "Sabrina – Total Verhext!" kommt der Cast nun wieder zusammen. Die Serie lief von 1996 bis 2003 und umfasste ganze sieben Staffeln. Im Mittelpunkt stand die Jugendliche Sabrina Spellman. Diese kämpft nicht nur mit den typischen Problemen einer Highschool-Schülerin, sondern auch mit ihren magischen Kräften. An ihrem 16. Geburtstag erfährt sie von ihren Tanten Zelda und Hilda, dass sie eine Halbhexe ist – damit nimmt das Schicksal seinen Lauf. Sabrina muss lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren, um ihre Hexenlizenz zu bekommen, und nebenbei noch Prüfungen bestehen und bösartige Gegner besiegen. Dabei immer an ihrer Seite: ihr bester Freund Harvey und der sprechende Kater Salem, der eigentlich ein zur Strafe verfluchter Hexenmeister ist.

Sabrina wurde zu Melissas Paraderolle. Und dabei hätte sie die Figur fast gar nicht gespielt. In einem Interview mit E! News vor einigen Jahren plauderte die heute 49-Jährige aus, dass Sarah Michelle Gellar (48) eigentlich die erste Wahl der Produzenten war. Da diese aber schon die Hauptrolle in Buffy – Im Bann der Dämonen spielte, lehnte sie ab und machte den Weg für Melissa frei. Das war vielleicht auch gut so, denn das Interesse an Sabrinas Geschichte ist bis heute groß. 2018 legte Netflix die Serie neu auf und hüllte sie in ein wesentlich düsteres Gewand. Das Ganze trug den Titel Chilling Adventures of Sabrina und die Hauptrolle spielte Kiernan Shipka (26).

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Instagram / thenaterichert Nate Richert, Melissa Joan Hart und Beth Broderick im April 2026

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United Archives GmbH / ActionPress Melissa Joan Hart am Set von "Sabrina – Total verhext!"

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Getty Images Melissa Joan Hart im Januar 2024