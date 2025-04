Mark Hoppus hatte schreckliches Date mit Melissa Joan Hart

Vor über 25 Jahren trafen sich Musiker Mark Hoppus (53) und Schauspielerin Melissa Joan Hart (48) zu einem gemeinsamen Date, das beide vermutlich nicht in bester Erinnerung behalten haben. Laut Marks neuer Memoiren "Fahrenheit-182" lernte der Blink182-Star Melissa, bekannt aus der Serie "Sabrina – Total Verhext!", bei den Teen Choice Awards kennen. Nachdem sie ihren PR-Agenten den PR-Agenten seines Labels kontaktieren ließ, um ihm ihre Nummer zu geben, verabredeten sich die beiden zu einem Abendessen in einem Sushi-Restaurant in Los Angeles. Doch schon während des Treffens wurde klar, dass die beiden wenig Gemeinsamkeiten hatten und Schwierigkeiten hatten, ins Gespräch zu kommen.

Mark beschreibt in seinem Buch die fehlende Chemie folgendermaßen: "Alles in ihrem Leben drehte sich um das Schauspielern, und es war schwer, darüber hinaus eine Verbindung zu finden." Ihre Unterhaltungen blieben an der Oberfläche, während sie hauptsächlich über ihre Arbeit sprach und er am liebsten über Musik plaudern wollte. Nach dem Essen lud Melissa ihn noch in ihr Haus ein und zeigte ihm stolz den Ausblick und den großen Whirlpool, doch Mark zog sich höflich mit der Entschuldigung eines frühen Termins zurück. Obwohl ihr Treffen nicht gerade romantisch verlief, war der Abend für Mark trotzdem ereignisreich: Noch am selben Abend meldete sich MTV-Produzentin Skye Everly telefonisch bei ihm, was schließlich der Beginn ihrer Liebesgeschichte wurde.

Während Mark und Skye ihre Liebe mit ihrer Hochzeit im Jahr 2000 besiegelten und ein gemeinsames Kind bekamen, fand auch Melissa einige Jahre später ihr persönliches Glück. Die Schauspielerin heiratete 2003 den Musiker Mark Wilkerson (48), mit dem sie heute drei Söhne großzieht. Rückblickend scheint das Date zwischen Mark und Melissa zwar kein Erfolg gewesen zu sein, doch beide fanden später Partner, mit denen sie glücklich wurden. Ob die beiden heute noch Kontakt haben, ist nicht bekannt – doch im hektischen Showbiz-Leben bleiben zumindest solche Anekdoten immer im Gedächtnis.

Getty Images Mark Hoppus und Ehefrau Skye Everly in Los Angeles, Oktober 2018

Getty Images Mark Wilkerson und Melissa Joan Hart

