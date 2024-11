Melissa Joan Hart fand ihre Liebe auf den ersten Blick

Die Schauspielerin Melissa Joan Hart (48) hat ihr Liebesglück gefunden und teilt jetzt die Geschichte ihrer besonderen Begegnung mit Ehemann Mark Wilkerson. Vor 22 Jahren, im Jahr 2002, traf sie beim Kentucky Derby in Louisville auf den Musiker und wusste sofort, dass er der Richtige für sie war, wie sie Fox News Digital in einem Interview erzählt. Bei einer Gala namens "Mint Jubilee" sah Melissa den Frontmann der Band "Course of Nature" und war sofort fasziniert. Unter einem Instagram-Post im Mai schrieb sie: "Ich sah diesen großen, attraktiven Kerl mit rasiertem Kopf über die Bühne laufen und nach einem Wodka-Shot und dem Foto, das wir geschossen haben, wusste ich, dass es die Liebe meines Lebens sein muss."

Nachdem Melissa Mark auf der Bühne gesehen hatte, bat sie ihre PR-Agentin, ein Treffen zu arrangieren. Mark kam nach dem Konzert ungewöhnlicherweise nach vorne, obwohl er normalerweise direkt nach der Show zum Tourbus ging. Er lief dreimal an Melissas Tisch vorbei, bis sie ihn schließlich stoppte. Sie unterhielten sich, machten ein Foto zusammen, und Melissa lernte sogar Marks Mutter kennen, die ihn auf der Tour begleitete. Drei Tage später rief Melissa seinen Tourmanager an, und sie verbrachten zwei Wochen damit, ununterbrochen zu telefonieren, und planten ein schnelles Wiedersehen.

In der folgenden Zeit besuchten sie sich gegenseitig in New York und Alabama, reisten zusammen nach Tampa und San Francisco und verbrachten viel Zeit auf Marks Tour. Melissa, die damals in einer Drehpause von "Sabrina – Total Verhext!" war, erkannte schnell, dass Mark der Mann ihres Lebens ist. Sie verlobten sich sieben Monate später. Heute sind Melissa und Mark seit 21 Jahren glücklich verheiratet und haben drei Söhne: Mason (18), Brayden (16) und Tucker (12). Sie macht außerdem kein Geheimnis daraus, dass sie regelmäßig eine Paartherapie besuchen, um auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Trotz der Herausforderungen des Familienlebens betont sie, wie wichtig es ist, als Team zusammenzuarbeiten und ein gemeinsames Verständnis zu haben.

Getty Images Mark Wilkerson und Melissa Joan Hart

Instagram / melissajoanhart Melissa Joan Hart mit ihren Kindern Mason, Bryadon und Tucker im Juli 2023

