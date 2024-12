21 Jahre Ehe: Das ist Melissa Joan Harts Erfolgsrezept

Die Schauspielerin Melissa Joan Hart (48) hat das Geheimnis ihrer erfolgreichen 21-jährigen Ehe mit dem Musiker Mark Wilkerson (48) enthüllt. In einem exklusiven Interview mit Us Weekly verriet sie, dass Engagement und Vertrauen die Säulen ihrer Beziehung seien. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2003 sind Melissa und Mark unzertrennlich und meistern gemeinsam die Höhen und Tiefen des Lebens. "Wenn zu Beginn einer Beziehung Funken und Liebe vorhanden sind, kann man immer darauf zurückgreifen", erklärte die Schauspielerin.

Melissa betonte, wie wichtig es sei, auch die schwierigen Phasen einer Ehe gemeinsam zu überstehen. "Durch die schweren Zeiten zu gehen, macht die guten Momente so viel bedeutungsvoller", verriet sie. Dabei erklärte sie, dass Menschen sich verändern würden und auch Ehen sich im Laufe der Zeit wandelten. Daher sei es entscheidend, an der Verpflichtung festzuhalten, die man eingegangen ist, und nicht bei der ersten Krise aufzugeben. Offenheit, Ehrlichkeit und eine solide Vertrauensbasis seien unerlässlich für eine dauerhafte Beziehung. Das Paar hat in der Vergangenheit auch Paartherapie in Anspruch genommen, um ihre Verbindung zu stärken und gemeinsam zu wachsen.

Neben ihrem Familienleben widmet sich Melissa leidenschaftlich der Wohltätigkeitsarbeit. Als Botschafterin der Organisation World Vision setzt sie sich für benachteiligte Kinder und Familien weltweit ein. Bereits 2019 reiste sie nach Sambia, um ihre drei Patenkinder zu besuchen und sich vor Ort ein Bild von den Projekten zu machen. "Es ist unglaublich zu sehen, wie unsere Unterstützung das Leben dieser Menschen zum Positiven verändert", erzählte sie begeistert. Gemeinsam mit ihrer Familie packte sie auch Hygiene-Kits für Opfer von Naturkatastrophen und engagiert sich für Bildungsprojekte sowie sauberes Wasser in Entwicklungsländern.

Getty Images Mark Wilkerson und Melissa Joan Hart im Februar 2024

Getty Images Melissa Joan Hart und Mark Wilkerson, 2022

