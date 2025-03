Romeo Beckham und Lila Moss rocken Fashion Week in Mailand

Mit Romeo Beckham (22) und Lila Moss (22) hatten am Freitagabend gleich zwei sogenannte Nepo-Babys ihren großen Auftritt bei der Mailänder Fashion Week. So bezeichnet das Netz neckisch die Nachkommen großer Hollywoodstars, die durch ihre bekannten Nachnamen vermeintlich besonders lukrative Jobs angeboten bekommen. Romeo, der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), präsentierte für Versace ein auffälliges Outfit aus einem silbernen Muskelshirt mit Mesh-Einsätzen, schwarzen Plisseehosen und Lederstiefeln. Die gleichaltrige Lila, Tochter von Topmodel Kate Moss (51), präsentierte sich in einem schwarzen Sweatshirt-Kleid mit funkelndem Aufnäher und einer Minirock-Kombination aus Spitze und Mesh. Ihr Look wurde durch fingerlose Handschuhe und kniehohe Lederstiefel abgerundet.

Neben den beiden Nachwuchsmodels sorgten noch weitere prominente Gäste für Glamour auf der Veranstaltung. Sängerin Victoria Monet erschien in einem eng anliegenden Kleid mit schwarzem Pailletten-Mieder, während Rapperin Ice Spice (25) mit einem gewagten 70er-Jahre-Outfit und leuchtend-orangefarbenen Haaren auffiel. Model Taylor Hill (28) präsentierte einen lässigen Look mit Jeans und einer Versace-Bluse. Lila und Romeo, die schon am Tag vor der Show in der Modemetropole gesichtet wurden, zeigten sich auch abseits des Laufstegs stylish, wie Daily Mail auffiel: Lila setzte auf einen legeren Look mit grauem Shirt, dunklen Jeans und schwarzem Mantel, während Romeo in bequemer Kleidung und mit Bodyguard unterwegs war.

Romeo und Lila sind beide Kinder erfolgreicher Stars, die selbst scheinbar spielend leicht den Sprung ins Rampenlicht geschafft haben. Romeo zeigte vor seiner Modelkarriere zunächst Ambitionen als Fußballspieler, während Lila bereits seit längerer Zeit in die Fußstapfen ihrer Mutter Kate getreten ist und regelmäßig für internationale Luxusmarken modelt. Beide waren bereits mehrfach gemeinsam bei hochkarätigen Events zu sehen und scheinen auf dem besten Weg, sich ein eigenes starkes Netzwerk in der Modewelt aufzubauen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lila Moss bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham machen ein Selfie

Anzeige Anzeige