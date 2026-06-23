Trotz Blutspende: Angelina Panneks Hund Louis ist verstorben

Traurige Nachrichten von Angelina Pannek (34): Die Influencerin muss sich von ihrem geliebten Hund Louis verabschieden. Auf Instagram teilt sie jetzt mit, dass ihre Französische Bulldogge verstorben ist. Erst vor Kurzem hatte Louis eine dringend benötigte Blutspende bekommen – diese kam von der Hündin von Moderatorin Charlotte Engelhardt (47). Nun trauert Angelina um ihren Vierbeiner und findet im Netz bewegende Worte für ihren langjährigen tierischen Begleiter, mit dem sie 14 Jahre ihres Lebens geteilt hat: "Mein Louis, mein Dicker, mein unglaublich starker Kämpfer. Wir zwei haben gekämpft mit allem, was wir hatten, um zusammenbleiben zu können. Am Ende haben wir es nicht geschafft und man hat uns auseinandergerissen."

In ihrem bewegenden Post macht die ehemalige Bachelor-Kandidatin deutlich, wie eng die Bindung zu Louis gewesen ist. "Worte der Welt können nicht beschreiben, wie schmerzhaft ich dich vermisse. Ich liebe dich für immer und auch wenn du nicht mehr bei mir bist, bist du trotzdem da. Du warst nicht nur ein Hund. Du warst mein erstes Baby. Du bist und bleibst mein bester Freund", schreibt sie und teilt dazu ein Foto, auf dem ihr Vierbeiner entspannt in die Kamera blickt. Außerdem betont sie: "Ich liebe dich, mein größter Kämpfer. Danke für 14 gemeinsame Jahre, mein Fresskopf. Ich werde jeden Tag an dich denken."

Noch vor vier Tagen gab es für Angelina einen Hoffnungsschimmer: Louis kämpfte laut ihren Angaben mit schwerer Blutarmut und brauchte dringend eine Bluttransfusion. In ihrer Story wandte sich die Influencerin damals verzweifelt an ihre Community: "Ich poste so etwas nie. Aber jetzt habe ich keine Wahl. Ich muss es tun: Wir brauchen dringend Hilfe. Wir suchen einen Hund, der meinem Hund Blut spenden kann. Louis hat eine Blutarmut. Er braucht dringend eine Bluttransfusion." Charlotte Engelhardt eilte daraufhin mit ihren Berner Sennenhunden zu Hilfe – eine ihrer Hündinnen spendete Louis das lebensrettende Blut.

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