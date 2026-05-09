Komplett ungeschminkt: Angelina Pannek zeigt ihre Aknenarben

Mutig und ehrlich: Angelina Pannek (34) zeigt sich auf Instagram von ihrer verletzlichen Seite. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin postet eine Fotoreihe, auf der sie komplett ungeschminkt zu sehen ist – inklusive ihrer deutlich sichtbaren Aknenarben. Dazu schreibt sie offen: "Ja, das ist sie – meine Haut inklusive Aknenarben." Auch in ihrer Story spricht Angelina ehrlich über die Reaktionen ihrer Community: "Ganz viele von euch schreiben mir so oft: 'Oh man, du Arme, deine Haut.' Manche schreiben auch: 'Was ist mit deiner Haut passiert? So kann man sich ja nicht zeigen.' Doch, so zeige ich mich, weil es geht ja jetzt gerade nicht anders."

Die 34-Jährige erklärt zudem, dass eine Seite ihres Gesichts "viel schlimmer" betroffen sei als die andere und sie unter hormonell bedingter Akne leide. Besonders belastend sei für sie, dass nahezu jeder Pickel Spuren hinterlasse: "Jeder einzelne Pickel, den ich habe, wird einfach sowieso – egal wieso – er wird zur Narbe." Trotzdem blickt Angelina optimistisch nach vorn und hat bereits einen Plan. "Wenn ich dann irgendwann nicht mehr stille, dann werde ich mir einfach irgendwelche Tabletten verschreiben lassen, die mich zu einer erwachsenen Frau machen, die keine Akne mehr hat", so die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin.

Rat habe sich Angelina nach eigenen Angaben bereits bei ihrer Frauenärztin geholt. Diese verschrieb ihr damals allerdings die Pille – eine Lösung, von der die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin wenig hält. Schon früher habe ihr Körper die Hormone nicht gut vertragen, und daran habe sich bis heute nichts geändert. "Mein Körper hat völlig verrückt gespielt. Pickel kamen tatsächlich weniger, aber da mein Körper sowas von verrückt gespielt hat, [...] nee, das war es mir nicht wert", erklärt die 34-Jährige und ergänzt: "Da habe ich gesagt: Dann habe ich lieber Pickel als alles andere."

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Mai 2026

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

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