Hilfeaufruf: Angelina Panneks Hund braucht Bluttransfusion

Mit einem ungewöhnlichen Hilferuf hat sich Angelina Pannek (34) jetzt an ihre Fans auf Social Media gewandt. Die Influencerin und ehemalige Bachelor-Kandidatin sorgt sich um ihren geliebten Hund Louis, eine Französische Bulldogge. Der Vierbeiner leidet unter einer schweren Blutarmut und braucht dringend eine Bluttransfusion. Angelina suchte deshalb über ihre Instagram-Story nach einem geeigneten Spenderhund in Berlin – und machte dabei deutlich, dass keine Zeit zu verlieren ist.

In ihrer Story wandte sie sich direkt an ihre Follower: "Ich poste so etwas nie. Aber jetzt habe ich keine Wahl. Ich muss es tun: Wir brauchen dringend Hilfe. Wir suchen einen Hund, der meinem Hund Blut spenden kann. Louis hat eine Blutarmut. Er braucht dringend eine Bluttransfusion." Konkret sucht die Influencerin einen gesunden und fitten Hund mit einem Gewicht von mindestens 20 Kilogramm. "Ich werde das natürlich bezahlen. Es ist dringend, quasi sofort. Ort: Berlin", betonte die dreifache Mutter online.

Louis ist für Angelina weit mehr als nur ein Haustier. Die Influencerin teilt auf ihrem Profil regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Vierbeinern und bezeichnet den Hund liebevoll als "den Dicken". Erst vor wenigen Wochen hatte Angelina Louis' 13. Geburtstag mit zahlreichen Fotos auf Instagram gefeiert und ihre tiefe Zuneigung für das Tier öffentlich zum Ausdruck gebracht – und ihre Enttäuschung über fehlende Glückwünsche von ihren Fans. Sie wurde 2014 berühmt, als sie als Finalistin an der vierten Staffel der RTL-Kuppelshow Der Bachelor teilnahm.

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Januar 2026

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

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