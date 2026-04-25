Angelina Pannek sauer: Fans gratulierten ihrem Hund nicht

Großer Frust bei Mensch und Vierbeiner: Angelina Pannek (34) hat ihrem geliebten Hund auf Instagram einen großen Auftritt gewidmet – doch statt reiner Freude endete der Post mit einem deutlichen Appell an ihre Follower. Die Französische Bulldogge, die die Influencerin liebevoll "der Dicke" nennt, feierte kürzlich ihren 13. Geburtstag. Angelina teilte zu diesem Anlass zahlreiche Fotos des Vierbeiners und brachte ihre Liebe für das Tier zum Ausdruck. Was folgte, ließ die Influencerin jedoch mit einem faden Beigeschmack zurück: Von ihren 650.000 Followern gratulierten lediglich rund 50 bis 60 Personen dem Geburtstagskind.

Ihren Unmut darüber machte Angelina in ihrer Story unmissverständlich deutlich. "Von 650.000 Followern gratulieren dem Dicken knapp 50–60 Leute – wozu folgt ihr jemandem eigentlich? Instagram ist echt nicht mehr das, was es mal war. Oder ich bin einfach zu viele Jahre im Geschäft", schrieb sie dort. Damit nicht genug: Sie richtete auch einen Seitenhieb an Influencer, die ihre Community mit Geldscheinen oder Gewinnspielen zu Reaktionen animieren. "Müssen erst Gucci-Taschen unter den Kommentaren verlost werden, damit man in die Tasten drückt? Dann kann man sich ja gleich Kommentare kaufen", so die Influencerin weiter. Abschließend fügte sie hinzu: "Vielleicht mache ich mich jetzt absolut unsympathisch. Es muss aber mal raus."

Auf Social Media gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben – und auch ihr Hund spielt dort immer wieder eine Rolle. Dass die fehlende Resonanz ihrer Community sie schon länger beschäftigt, machte die Influencerin in ihrer Story selbst deutlich: Sie habe sich diese Meinung bereits eine Weile aufgespart, bevor sie sie nun öffentlich teilte. "Ich frage mich, warum man jemandem folgt, sich die Sachen anschaut und abspeichert und dann am Ende wirklich so wenig Resonanz dabei rumkommt", ärgert sie sich. Um sich abzureagieren, ging sie mit dem Dicken und ihrer Hündin Lotte spazieren.

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Januar 2026

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

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Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Influencer