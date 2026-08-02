"Kämpferherz": Auch Angelina Panneks Hündin Lotti ist krank

Für Angelina Pannek (34) reißen die traurigen Nachrichten rund um ihre Vierbeiner nicht ab. Nachdem die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin vor Kurzem ihren geliebten Hund Louis verloren hat, macht ihr nun auch Hündin Lotti Sorgen. In einer Instagram-Story wendet sich Angelina offen an ihre Follower und erklärt, warum es der Hündin derzeit nicht gut geht. Der Auslöser: Viele Fans hatten bemerkt, dass Lotti auf Fotos sehr dünn wirke, und die Influencerin darauf angesprochen.

Angelina gibt zu, dass sie bisher bewusst versucht hatte, den Gewichtsverlust ihrer Hündin nicht in den Vordergrund zu rücken. "Ich möchte nicht mehr aufpassen, aus welcher Perspektive ich Lotti fotografiere, damit niemand sieht, wie dünn sie geworden ist", schreibt die einstige Dschungelcamperin in ihrer Story. Anschließend erklärt sie den Grund für Lottis Zustand: "Vor einem Jahr haben wir eine Diagnose erhalten, und damit hängt es zusammen, dass Lotti abgenommen hat. Ihr geht es so weit gut! Aber sie ist krank, ja."

Gleichzeitig stellt Angelina klar, dass Lottis Gewichtsverlust nicht mit dem Tod von Louis zusammenhänge – auch wenn die Hündin ihren langjährigen Begleiter sehr vermisse. Der Verlust ihres Vierbeiners beschäftigt die Familie weiterhin: "Es vergeht keine Stunde, in der ich nicht an ihn denke", schreibt sie. In einer weiteren Story teilt Angelina Nachrichten von besorgten Followern und verrät, dass sie diese sehr getroffen hätten: "Da ich immer 10000 Prozent für meine Hunde gebe, hat mich das irgendwie getroffen."

Trotz der schwierigen Situation blickt Angelina voller Hoffnung nach vorn. Liebevoll bezeichnete sie Lotti als "alte Omi" mit einem "Kämpferherz" und machte deutlich, dass die Familie ihr weiterhin zur Seite steht: "Ich möchte sie bei uns haben, damit wir sie stärken können, mit unserer Liebe." Seit Jahren nimmt Angelina ihre Fans in den sozialen Medien mit in ihr Leben – dazu gehören auch die besonderen Momente mit ihren Hunden. Der Verlust von Louis und die Sorge um Lotti gehen der 34-Jährigen und ihrer Familie sichtlich nahe.

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit ihren Hunden Lotti und Louis

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek und ihre Hündin Lotti

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit ihren Hunden Lotti und Louis