Verlust von Hund Louis: So schlecht geht es Angelina Pannek

Rund eine Woche nach dem Tod ihres Hundes Louis kämpft Angelina Pannek (34) noch immer mit der Trauer. Die Influencerin und Reality-Ikone wendet sich jetzt erneut an ihre Follower und beschreibt auf Instagram, wie es ihr aktuell wirklich geht. "Ich durchlebe derzeit die schwerste Phase meines Lebens. Ich habe nie zuvor solch einen Schmerz empfunden", schreibt sie in ihrer Story. Gleichzeitig gesteht sie, dass ihr die Worte fehlen: "Ich habe versucht, noch einmal ein paar Worte zu finden, aber es klappt nicht. Ich kriege keinen Satz ausgesprochen, sobald ich über Louis sprechen möchte."

Besonders schwer fällt der 34-Jährigen offenbar die Endgültigkeit des Verlusts. "Es fällt mir schwer zu realisieren, zu akzeptieren, dass Louis nicht mehr zu mir zurückkommt. Wir haben so gekämpft. Und ich vermisse ihn so sehr", erklärt sie weiter. Wie tief die Verbindung zwischen Angelina und ihrem Hund war, machte sie bereits unmittelbar nach seinem Tod deutlich: "Worte der Welt können nicht beschreiben, wie schmerzhaft ich dich vermisse. Du warst nicht nur ein Hund. Du warst mein erstes Baby. Du bist und bleibst mein bester Freund."

Louis begleitete Angelina durch viele wichtige Kapitel ihres Lebens. Schon während ihrer Teilnahme an der RTL-Show Der Bachelor war die Französische Bulldogge an ihrer Seite – und auch als sie ihren heutigen Ehemann Sebastian Pannek (39) kennenlernte und später heiratete. Insgesamt 14 Jahre lang war Louis ihr treuer Begleiter. Trotz eines Kampfes um sein Leben, bei dem sogar die Hündin von Moderatorin Charlotte Engelhardt (47) als Blutspenderin half, konnte Louis nicht gerettet werden.

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Januar 2026

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek, Medienpersönlichkeiten

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