Blutspende: Charlotte Engelhardt rettet Angelinas Bulldogge

Angespannte Tage liegen hinter Angelina Pannek (34): Ihr geliebter Hund Louis, eine Französische Bulldogge, litt unter schwerer Blutarmut und brauchte dringend eine Bluttransfusion. Die Influencerin wandte sich deshalb über ihre Social-Media-Story an ihre Fans und bat um Hilfe – gesucht wurde ein gesunder, fitter Spenderhund in Berlin mit mindestens 20 Kilogramm. Nun hat die Geschichte ein glückliches Ende gefunden: Moderatorin Charlotte Engelhardt (47) eilte mit ihren vier Berner Sennenhunden zu Hilfe – und rettete Louis damit das Leben. "Was für ein Hund. Wie ihr Frauchen so herzensgut", schwärmt Angelina auf Instagram.

Als Angelina bei Charlotte anrief, habe sie nicht damit gerechnet, dass die Moderatorin wirklich sofort reagieren würde. Doch genau das tat sie und machte sich umgehend auf den Weg: "Die Paw Patrol ist unterwegs." Sie kam mit ihren vier Hunden Lu, Lia, Lola und Linus. Die Tierärzte testeten als erste Hündin Lu – und sie war sofort ein Treffer. "Keiner hätte gedacht, dass der erste schon der richtige ist", erzählt Angelina. Ihre Dankbarkeit ist kaum in Worte zu fassen: "Ich kann euch nicht in Worten beschreiben, wie dankbar ich ihr bin. Was ist das für eine Frau, die alles stehen und liegen lässt und kommt."

Dass Louis überhaupt so dringend auf Unterstützung angewiesen ist, hatte Angelina erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Damals wandte sie sich mit einem emotionalen Hilferuf an ihre Community: "Ich poste so etwas nie. Aber jetzt habe ich keine Wahl. Ich muss es tun: Wir brauchen dringend Hilfe. Wir suchen einen Hund, der meinem Hund Blut spenden kann. Louis hat eine Blutarmut. Er braucht dringend eine Bluttransfusion." Sie machte klar, dass es wirklich schnell gehen müsse: "Ich werde das natürlich bezahlen. Es ist dringend, quasi sofort. Ort: Berlin."

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Gerald Matzka/Getty Images, IMAGO / BREUEL-BILD Collage: Charlotte Engelhardt und Angelina Pannek

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Instagram / angelina.pannek Charlotte Engelhardt mit ihrer Hündin Lu, Juni 2026

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