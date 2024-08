Nach Baby Nummer drei: Angelina Pannek zeigt ihren Bauch

Angelina Pannek (32) präsentiert ihren After-Baby-Body! Vor Kurzem durften die Influencerin und ihr Ehemann Sebastian Pannek (38) ihren dritten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Nach ihrer Babypause meldet sich Angelina in ihrer Instagram-Story nun bei ihrer Community zurück und zeigt auch ihre körperliche Veränderung nach der Geburt. Mit "Wenn ich hier so meinen Bauch sehe: Das ist hier so mein aktueller Stand" streckt sie ihren Bauch in die Kamera und streichelt dabei mit einer Hand darüber.

Dass sich an ihrem Bauch noch eine winzige Wölbung abzeichnet, scheint die einstige Bachelor-Finalistin wohl nicht sonderlich zu stören: In ihrer Story im Netz wirkt sie zufrieden mit ihrem Körper. In der ersten Zeit nach der Geburt hat sich Angelina wohl zurecht lieber auf das Kennenlernen mit ihrem Sohnemann fokussiert, statt in ihre alte Form zurückzufinden.

Die Babynews verkündete das Paar erst vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Post im Netz: "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren." Wann genau sie ihren kleinsten Spross auf der Welt begrüßten, ist nicht bekannt: Angelina gab vor vier Wochen lediglich ihre Babypause bekannt.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im August 2024

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Habt ihr den Eindruck, dass sich Angelina in ihrem After-Baby-Body wohlfühlt? Ja, total! Hmm, da bin ich mir nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



