Angelina Pannek meldet sich emotional aus Babypause zurück

Angelina Pannek (32) richtet nach ihrer Babypause einige emotionale Worte an ihre Follower. "Ich bin wieder da und stolze Mama von drei Kindern", erzählt sie freudestrahlend in ihrer Instagram-Story und schwärmt davon, wie schön die Zeit mit ihrem Neugeborenen sei und wie sehr sie ihre kleine Auszeit genossen habe. Die Influencerin gibt zu, dass sie sich noch in ihrer "Baby-Bubble" befinde und es deshalb ein bisschen ungewohnt sei, wieder in ihren Social-Media-Alltag zurückzukehren. Dennoch wolle sie nun genauso weitermachen wie vor ihrer kleinen Auszeit.

In ihrer Botschaft räumt die Frau von Sebastian Pannek (38) auch mit Erwartungen auf, die oft an Personen des öffentlichen Lebens gestellt werden, und stellt klar, dass es von ihr keinen Geburtsbericht geben werde. "Eine Geburt ist so privat, so intim und so wunderschön. Natürlich würde man es am liebsten rausschreien und alles berichten und mit der Welt teilen, weil es einfach so wunderschön ist. Es ist keine Selbstverständlichkeit, drei wundervolle, gesunde Kinder zu bekommen. Da werde ich schon emotional", erklärt das Ex-Bachelor-Girl und muss vor Rührung ein paar Tränchen verdrücken, bevor Angelina betont: "Aber ihr kennt uns ja mittlerweile, wir halten das einfach komplett raus und das ist auch mit dem Thema Geburtsbericht so." Allgemeinere Fragen wolle sie aber in einem Q&A beantworten.

Erst gestern meldete sich das Influencer-Ehepaar mit den zuckersüßen Neuigkeiten auf Instagram und verkündete die Geburt seines neuesten Familienzuwachses: "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren."

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, TV-Bekanntheit

Getty Images Ex-Bachelor Sebastian Pannek mit seiner Frau Angelina

