Unterhaltsverstöße: NeNe Leakes' Sohn Bryson sitzt in Haft

Für NeNe Leakes (58) gibt es erneut negative Schlagzeilen aus dem Familienumfeld: Ihr ältester Sohn Bryson Bryant sitzt seit dem 1. Mai im US-Bundesstaat Georgia in Haft. TMZ veröffentlichte nun sein aktuelles Fahndungsfoto, auf dem der 36-Jährige mit ernster Miene und schwarzem T-Shirt in die Kamera blickt. Die neuen Aufnahmen sorgen derzeit für Aufmerksamkeit, da Bryson bereits in der Vergangenheit mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Diesmal wurde er wegen ausstehender Unterhaltszahlungen, eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen sowie wegen Nichterscheinens zu einer Gerichtsanhörung festgenommen. Die Kaution wurde auf 27.000 US-Dollar, umgerechnet rund 24.000 Euro, festgesetzt. Derzeit befindet er sich weiterhin in Gewahrsam.

Wie TMZ unter Berufung auf neu eingereichte Gerichtsdokumente berichtet, soll Bryson bislang keine einzige seiner Bewährungsauflagen erfüllt haben. Sein Bewährungshelfer erhebt diese Vorwürfe in den aktuellen Unterlagen. Die Bewährung steht im Zusammenhang mit einem Fall aus dem Jahr 2024, bei dem Bryant angeblich im Besitz von Fentanyl gewesen sein soll. Bei seiner Festnahme soll er sich zudem als sein jüngerer Bruder Brentt Leakes ausgegeben haben. Daraufhin wurde ihm zusätzlich vorgeworfen, gegenüber einem Polizeibeamten falsche Angaben gemacht zu haben. Das Verfahren endete damals mit einer Verurteilung zu zwölf Monaten Bewährung. Darüber hinaus wurden ihm 40 Stunden gemeinnützige Arbeit, eine Drogenbewertung sowie regelmäßige Drogentests auferlegt.

NeNe, die durch Real Housewives of Atlanta weltweit bekannt wurde, hatte in der Vergangenheit bereits offen über die Probleme ihres Sohnes gesprochen. Nachdem Bryson 2023 wegen Drogenbesitzes und Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen worden war, äußerte sich die TV-Persönlichkeit im Podcast "Reality with the King" zu dessen Situation. Dabei machte sie deutlich, dass ihr Sohn seit Jahren mit einer schweren Sucht kämpfe. "Ich habe mit ihm telefoniert, ich denke, es geht ihm gut", erklärte sie damals und ergänzte: "Er hat eine Sucht. Er kämpft seit Jahren damit. Er braucht Rehabilitation." Weiter räumte NeNe ein, dass sie ihm dabei nur begrenzt helfen könne: "Da sind mir die Hände gebunden."

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Imago NeNe Leakes, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Nene Leakes mit ihren Söhnen Brentt Leakes und Bryson Bryant

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