NeNe Leakes findet "respektvolles Fremdgehen" in Ordnung

NeNe Leakes (56) hat kein Problem damit, wenn ihr Partner sie betrügt – das lässt sich zumindest in einem Livevideo auf Instagram, das TMZ vorliegt, heraushören. Der Real Housewives of Atlanta-Star spricht mit Internetbekanntheit Carlos King. "Mit respektvollem Fremdgehen – damit könnte ich umgehen", teilt sie mit. Doch wie stellt sich die TV-Persönlichkeit diese Art von Seitensprung vor? "Sagen wir mal, ich bleibe hier in Georgia für das Wochenende und du fährst beispielsweise nach San Francisco – ich meine: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß", erklärt sie Carlos.

Gewisse Regeln müssten dabei jedoch eingehalten werden. Die Affäre solle Abstand zur eigentlichen Frau des Mannes halten. "Es gibt auch solche, die sich nicht respektvoll verhalten. Zum Beispiel, wenn sie Kontakt zu ihrer Affäre haben", führt sie weiter aus. Stattdessen solle der Partner gegenüber der anderen Frau klarstellen: "Kontaktiere mich niemals, wenn ich bei meiner Frau bin." Wenn NeNe gar nichts von einer Nebenbuhlerin mitbekommen würde, fiele das für sie unter respektvolles Fremdgehen.

Auf ihre eigene Beziehung nimmt sie in dem Clip keinen Bezug. NeNe datet seit Ende 2021 Nyonisela Sioh – allerdings gab es 2023 Trennungsgerüchte. Im März 2024 besuchte sie allerdings gemeinsam mit ihrem Partner ein Event, wie Fotos zeigen, die "The Neighborhood Talk" auf Instagram veröffentlichte. Es sieht so aus, als wäre aktuell wieder alles gut mit ihrem On-Off-Freund.

Getty Images NeNe Leakes bei den BET Awards 2022

Getty Images NeNe Leakes und Nyonisela Sioh bei den BET Awards im Juni 2022

