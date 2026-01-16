Neue Show: NeNe Leakes kehrt zu "Real Housewives" zurück

Was für eine Überraschung am Reality-Himmel: NeNe Leakes (58) kehrt zu Bravo zurück – und das ausgerechnet zum 20-jährigen Jubiläum der The Real Housewives. Der Realitystar wird in der Event-Serie "Real Housewives: Ultimate Road Trip" auftauchen, die noch in diesem Jahr starten soll und die bekanntesten Gesichter der Franchise einmal quer durchs Housewives-Universum schickt. Andy Cohen (57) enthüllte die Road-Trip-Crew, zu der Lisa Barlow, Gizelle Bryant, Luann de Lesseps (60), Teresa Giudice (53), Vicki Gunvalson (63), Kyle Richards (57) und Porsha Williams (44) gehören. "Das wird der kultigste Ultimate Girls Trip aller Zeiten", freut sich Porsha.

Die Jubiläumsstaffel führt die Frauen durch ikonische Schauplätze der Franchise : Beginn in Orange County, großes Finale an der Ostküste, dazwischen Nostalgie-Reunions, Hommagen und reichlich Housewives-Dynamik. "Die Leute sind froh darüber", erklärte Andy bei SiriusXM, denn eine 20-Jahre-Feier ohne NeNe? Kaum vorstellbar. Die Rückkehrerin selbst freut sich auch. "Das war eine wirklich lange, lange Reise, und ich bin überglücklich, sagen zu können, dass ich zu Bravo zurückkehren werde", erklärte sie in einem Video auf Instagram. Gleichzeitig dankte sie den Frauen, die hinter den Kulissen ihren Namen stark gemacht haben – namentlich Porsha Williams und Phaedra Parks.

Für NeNe, die ihre Zeit bei "The Real Housewives of Atlanta" 2020 nach Staffel 12 beendet hatte, ist der Road-Trip die erste Rückkehr ins Bravo-Universum seit Jahren. Die Unternehmerin gehört zu den prägendsten Stimmen der Housewives-Ära, unvergessen ihre Sprüche, ihr Humor und ihre oft zitierte Schlagfertigkeit. Privat suchte die Reality-Ikone in den vergangenen Jahren immer wieder die Nähe zu Weggefährtinnen aus Atlanta.

Getty Images Realitystar NeNe Leakes in West Hollywood

Getty Images Porsha Williams in New York City

Getty Images NeNe Leakes spricht beim BET Awards 2025 Media House in den Quixote Studios West Hollywood