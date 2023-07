NeNe Leakes' Sohn Bryson wegen Drogenbesitz verhaftet!

Der Sohn von NeNe Leakes (55) steckt in ziemlich großen Schwierigkeiten. Die einstige "The Real Housewives of Atlanta"-Darstellerin musste 2021 den Tod ihres Mannes Gregg Leakes verkraften. Ein Jahr später erlebte der TV-Star einen weiteren schweren Schicksalsschlag: Ihr Sohn Brentt hatte einen Herzinfarkt sowie einen Schlaganfall. Der damals 23-Jährige erholte sich glücklicherweise rasch. Nun hat der Reality-TV-Star allerdings Ärger mit seinem anderen Sohn Bryson Bryant.

Laut den Verhaftungsunterlagen, die Page Six erhalten hat, wurde der 33-Jährige am 3. Juli verhaftet und mit mehreren Anklagen konfrontiert, unter anderem wegen des Besitzes von Drogen, Verletzung der Bewährungsauflagen, Herumlungerns und der Angabe eines falschen Namens. Bryson wurde nach Mitternacht in das Gefängnis von Gwinnett County eingeliefert. Seine Kaution wurde auf 3.700 Dollar festgesetzt, wie aus den Gefängnisunterlagen hervorgeht.

Bryson hatte schon einige Auseinandersetzungen mit dem Gesetz. Im Jahr 2011 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, nachdem er beim Fahren nicht in der Spur geblieben war. Im folgenden Jahr wurde Bryson wegen Fahrens ohne Führerschein festgenommen.

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes, TV-Star

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und Gregg Leakes im Januar 2019 in Atlanta

Anzeige

Denkt ihr, dass sich NeNe bald zu den Vorwürfen gegen ihren Sohn äußern wird? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Nein, vermutlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de