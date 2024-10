NeNe Leakes sorgt mit neuem Look für Beauty-OP-Spekulationen

NeNe Leakes (56), der ehemalige Star aus "The Real Housewives of Atlanta", hat mit einem neuen Look für Aufsehen gesorgt und Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen ausgelöst. Vor kurzem teilte sie auf Instagram ein kurzes Video von einem Event, auf dem sie sich mit verändertem Aussehen zeigte. In einem figurbetonten schwarzen Off-Shoulder-Kleid mit mehreren Cut-outs präsentierte sie stolz ihre Figur. Ihren Look vervollständigte sie mit glänzendem Lipgloss und langem platinblonden Haar.

Fans reagierten prompt auf NeNes selbstbewussten Auftritt und äußerten in den Kommentaren ihre Verwunderung. Einer schrieb: "Moment mal, wo ist NeNe geblieben?" Ein anderer fügte hinzu: "Ihr Arzt sollte einen Preis gewinnen. Sie hat sich wirklich enorm verändert." Die Spekulationen über mögliche plastische Eingriffe nahmen zu, während sich die 56-Jährige selbst bisher nicht dazu geäußert hat.

Laut Radar kämpft NeNe abseits der Kameras mit finanziellen Problemen aufgrund unbezahlter Steuern und ausstehender Mietzahlungen. Trotz allem bleibt sie entschlossen, ihre Karriere wieder auf Kurs zu bringen. "Ich liebe es zu schauspielern und hoffe, dass ihr mich bald wieder auf der Leinwand seht", sagte sie im Gespräch mit Hello Beautiful. Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass sie nicht zur Show "Real Housewives Of Atlanta" zurückkehrt, die sie 2020 nach einer zurückgezogenen Rassismus-Klage verlassen hatte.

Instagram / neneleakes NeNe Leakes, TV-Bekanntheit

Getty Images NeNe Leakes bei den BET Awards 2022

