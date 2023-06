NeNe Leakes will Trennung von Nyonisela hinter sich lassen

NeNe Leakes (55) will sich damit nicht mehr beschäftigen! Die The Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit hatte einige Monate nach dem dem Tod ihres Ehemannes Ende 2021 Nyonisela Sioh kennengelernt. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Paar nun schon wieder getrennte Wege geht. NeNe hat mit dem Liebes-Aus wohl auch schon komplett abgeschlossen – und will sich jetzt offenbar ganz auf sich selbst konzentrieren!

Auf Twitter teilt die 55-Jährige nur kurz nach den Trennungs-News ein Video-Statement mit ihren Fans. Sie wolle nicht mehr darüber sprechen und habe damit abgeschlossen: "Ich bin in meiner sanften Ära und mein Hauptaugenmerk liegt auf meinem Glück. Und ich bin nicht die Art von Person, die einen Groll hegt." Sie sei kurz wütend gewesen, aber möchte nun alles hinter sich lassen. Sie wünsche sich nun einfach eine ruhige Zeit und "vielleicht jemanden, der sich um mich kümmert."

Offenbar war das Ende von NeNe und Nyoniselas Beziehung auch nicht besonders schön. Es schien so, als sei die Beauty nicht gut auf ihren Ex zu sprechen gewesen: "Narzissten haben nicht die Fähigkeit zur Selbstreflexion", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Ob sie damit den Unternehmer meinte?

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und Nyonisela Sioh bei den BET Awards im Juni 2022

Anzeige

Instagram / neneleakes NeNe Leakes, "The Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und Nyonisela Sioh bei den BET Awards im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de