Sohn wegen Drogenbesitz verhaftet: NeNe Leakes äußert sich

NeNe Leakes (55) bricht ihr Schweigen. Nachdem ihr Sohn Brentt 2022 einen Herzinfarkt und Schlaganfall erlitten hatte, steckt nun ihr anderer Sohn Bryson Bryant in großen Schwierigkeiten. Denn der 33-Jährige soll unter anderem wegen des Besitzes von Drogen und Verletzung seiner Bewährungsauflagen verhaftet worden sein. Derzeit befindet sich Bryson im Gefängnis von Gwinnett County. Jetzt äußert sich NeNe zu der Situation.

"Ich habe mit ihm telefoniert, ich denke, es geht ihm gut", erklärt die Schauspielerin im "Reality with the King"-Podcast. Dennoch nimmt sie kein Blatt vor den Mund und gibt zu, dass ihr Sohn unter einem starken Drogenproblem leide. "Er hat eine Sucht. Er kämpft seit Jahren damit. Er braucht Rehabilitation", stellt NeNe in dem Interview klar. Außerdem erklärt die 55-Jährige: "Ich kann ihm dabei nicht helfen. Da sind mir die Hände gebunden."

Nach Angaben der Polizei habe Bryson sich bei seiner Festnahme als sein Bruder Brentt ausgegeben und anschließend seine frühere Adresse als seine aktuelle angegeben. Im Polizeibericht hieß es, dass die wahre Identität von NeNes Sohn erst später auf dem Polizeirevier festgestellt werden konnte.

Instagram / neneleakes NeNe Leakes, "The Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit

Getty Images NeNe Leakes, Schauspielerin

Getty Images NeNe Leakes, Reality-TV-Star

