NeNe Leakes zollt ihrem Ehemann (†66) am Geburtstag Tribut

NeNe Leakes (55) musste vor rund zwei Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften! Ihr langjähriger Ehemann Gregg Leakes verstarb im September 2021 im Alter von 66 Jahren, nachdem er lange Zeit gegen Darmkrebs gekämpft hatte. Seither macht die The Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit immer wieder öffentlich deutlich, wie sehr sie den Vater einer ihrer Söhne vermisst. An seinem Geburtstag erinnert NeNe jetzt erneut an Gregg.

"Alles Gute zum deinem Geburtstag im Himmel, Gregg!", betont die 55-Jährige auf ihrem Instagram-Profil. Zudem veröffentlicht sie unter anderem ein Foto, auf dem er vor einem vollen Teller sitzt. Dazu erklärt NeNe: "Heute wärst du draußen und würdest dein Lieblingsessen essen – Pommes und Chicken Tenders! Dafür liebe ich dich!"

Zudem veröffentlicht NeNe einige Fotos in ihrer Story, auf denen sie das Mausoleum besucht, in dem Gregg seine letzte Ruhe fand. Dabei zeigt sie auch die Aufschrift seines Grabes. "Für immer in unseren Herzen", steht auf der Steinplatte.

NeNe Leakes, Juni 2022

NeNe Leakes und Gregg Leakes im Januar 2019 in Atlanta

NeNe Leakes, Reality-TV-Star

