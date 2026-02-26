Frisch verliebt? NeNe Leakes knutscht bei Basketballspiel

NeNe Leakes (58) scheint wieder frisch verliebt zu sein und macht aus ihrer neuen Romanze keinen Hehl. Die ehemalige The Real Housewives-Bekanntheit besuchte am Mittwochabend das Basketballspiel der Memphis Grizzlies in Begleitung von Anwalt Arthur Horne III und zeigte sich dabei auffallend vertraut mit ihm. Wie TMZ berichtet, saßen die beiden direkt am Spielfeldrand, kuschelten eng beieinander und wirkten wie ein eingespieltes Paar. Augenzeugen verrieten dem Portal, dass sie während des gesamten Spiels "eng umschlungen" und "sehr zärtlich" miteinander waren. Beim Verlassen des Stadions nach dem Spiel beugte sich Arthur zu NeNe hinüber und küsste sie, wie in einem Video zu sehen ist, das dem Magazin vorliegt.

Arthur betreibt seine eigene Anwaltskanzlei in Memphis, wo er sich auf Strafverteidigung und Personenschadensrecht spezialisiert hat. Für NeNe scheint es die erste öffentlich bekannte Beziehung zu sein, seit sie 2023 bestätigt hatte, mit Modeunternehmer Nyonisela Sioh eine Pause einzulegen. Wie TMZ weiter berichtet, wird NeNe bald wieder im Fernsehen zu sehen sein: Sie soll in der Show "The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Roaring 20th" bei Bravo auftreten, wenn auch nicht in einer festen Hauptrolle.

Privat blickt NeNe auf bewegte Jahre zurück. Die Realitybekanntheit war mit Gregg Leakes von 1997 bis 2011 verheiratet und gab 2013 noch einmal das Jawort. Beide blieben zusammen, bis Gregg im September 2021 an Darmkrebs starb. Ende desselben Jahres machte NeNe ihre Beziehung zu Nyonisela Sioh öffentlich; später sorgten rechtliche Auseinandersetzungen mit dessen Noch-Ehefrau für Schlagzeilen. 2023 bestätigte NeNe eine Auszeit in der Beziehung, spätere Gerüchte über eine mögliche Annäherung blieben unbestätigt. Nun zeigt sich die zweifache Mutter wieder öffentlich an der Seite eines neuen Partners – dieses Mal fernab vom Laufsteg und ganz nah am Basketballparkett.

Anzeige Anzeige

Getty Images NeNe Leakes spricht beim BET Awards 2025 Media House in den Quixote Studios West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images NeNe Leakes, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und Nyonisela Sioh bei den BET Awards im Juni 2022

Anzeige