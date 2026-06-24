DSDS-Star Mehrzad Marashi meldet sich aus der Reha zurück

Nach mehreren schweren Schicksalsschlägen hat sich Mehrzad Marashi (45) eine Auszeit genommen – und meldet sich jetzt erstmals wieder bei seinen Fans. Der DSDS-Sieger von 2010 wandte sich mit einem ehrlichen Statement auf Instagram an seine Community und erklärte, dass er sich in einer Reha-Klinik befindet. "Fünf Wochen ist es her, dass ich hier aktiv was gemacht habe. Es war für mich auch nicht leicht", erzählte er in seiner Story. Der Sänger machte deutlich, dass die vergangenen Jahre emotional sehr belastend waren: "Ich habe sehr viele Schicksalsschläge hinter mir, die nicht einfach zu verarbeiten waren für mich alleine. Dementsprechend habe ich mir Hilfe gesucht."

In dem kurzen Clip nutzte Mehrzad die Gelegenheit, auch seinen Followern Mut zu machen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Wenn ihr an einen Punkt in eurem Leben ankommt, wo ihr merkt, ihr schafft das alleine nicht mehr – dafür gibt es professionelle Hilfe. Es ist auch überhaupt keine Schande. Ich glaube, es ist sogar sehr, sehr stark und mutig, wenn ihr diesen Weg einschlagt", so der Musiker auf der Plattform. Die neu gewonnene Kraft möchte er nun gleich in mehrere Projekte stecken: Ein neues Album ist in Planung, und außerdem will er sich künftig dafür einsetzen, Menschen in Not zu unterstützen.

Mehrzad wurde einem breiten Publikum bekannt, als er 2010 die siebte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Mit seinem Siegersong "Don't Believe" landete er auf Anhieb einen Chart-Hit. Der gebürtige Hamburger, dessen Eltern aus dem Iran stammen, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über seinen langen Weg in der Musikbranche und die Höhen und Tiefen, die damit einhergehen.

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Instagram / mehrzadmarashi Ex-DSDS-Sieger Mehrzad Marashi, Juni 2026

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Friedemann Vogel/Getty Images Mehrzad Marashi, DSDS-Gewinner 2010

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Imago Mehrzad Marashi bei der Preview zur 22. DSDS-Staffel, April 2026