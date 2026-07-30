Anna-Carina kehrt an den Ort ihres großen DSDS-Starts zurück

Genau 15 Jahre nach ihrem ersten Schritt ins Rampenlicht hat Anna-Carina Woitschack (33) den Ort besucht, der alles veränderte. Die Schlagersängerin kehrte zum Petersbogen in Leipzig zurück – jenem Platz vor dem Einkaufszentrum, wo damals ein DSDS-Casting-Truck stand und ihre Musikkarriere ihren Anfang nahm. In einem Instagram-Video reflektiert sie sichtlich bewegt: "Es ist einfach so krass. Es ist einfach 15 Jahre her." Und weiter: "Die Zeit geht so schnell rum und es ist so krass, was ich alles in den letzten 15 Jahren erleben durfte."

Heute befindet sich an der Stelle eine Baustelle, doch für Anna-Carina zählt vor allem das, was dort einst war. Als 17-Jährige stellte sie sich damals der Herausforderung – als eine von über 46.000 Bewerberinnen und Bewerbern. Dass sie tatsächlich weiterkam und schließlich sogar die Top 10 erreichen würde, hielt sie in diesem Moment für unvorstellbar. Mit dem Song "Mercy" von Duffy überzeugte sie 2011 die DSDS-Jury um Dieter Bohlen (72), Fernanda Brandão (43) und Patrick Nuo (43) und zog in die Mottoshows ein. Am Ende belegte sie den achten Platz, während Pietro Lombardi (34) die Staffel gewann. Dennoch wurde ihre Teilnahme zum Startschuss: Bereits ein Jahr später veröffentlichte sie ihr erstes Album. Auf Instagram richtet sie anlässlich ihres Besuchs auch eine Botschaft an ihre Follower: "Lass dich nicht beirren. Glaub an deine Träume. Geh deinen eigenen Weg."

Auf ihre Zeit bei DSDS folgten für Anna-Carina noch viele weitere TV-Abenteuer. Im September 2023 gewann sie die RTL-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem!, 2025 wagte sie sich ins Dschungelcamp und belegte dort Platz sieben. Zuletzt holte sie sich 2026 in der 19. Staffel von Let's Dance den Titel "Dancing Star 2026" – gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35). Leipzig kommt in all dem eine besondere Bedeutung zu, wie sie selbst schreibt: "Hier fing alles an!"

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Haarfarbe, Oktober 2025

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IMAGO / Andreas Weihs Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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RTL / Jörn Strojny Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026