Allstars: Pietro Lombardi erwägt erneute DSDS-Teilnahme

Könnte Pietro Lombardi (33) schon bald wieder auf der DSDS-Bühne stehen? Im Podcast "Die Patchwork Boys" hat der Sänger jetzt laut darüber nachgedacht, erneut bei der RTL-Castingshow anzutreten. Gemeinsam mit seinem Co-Host Oliver Pocher (48) sprach er über die Idee einer möglichen Allstars-Staffel, bei der auch frühere Finalisten und Gewinner wieder mitmachen dürften. Anlass für das Gespräch war der Sieg von Menowin Fröhlich (38) bei der aktuellen Staffel, der bereits 2010 im Finale stand und nun zurückkehren durfte.

Bisher galt bei "Deutschland sucht den Superstar" die Regel, dass Teilnehmer, die bereits einmal die Liveshows erreicht hatte, nicht erneut teilnehmen durften. Menowin war also ein Sonderfall. Oliver erzählte im Podcast: "Wir haben noch einen Gag gemacht. Haben gesagt: eine Allstars-Staffel. Jetzt sollen alle mitmachen." Pietro ließ sich davon anstecken und meinte: "Es kann sein, dass nächstes Jahr die Top 10 die Top 10 von 2012 ist" – und fügte hinzu: "Vielleicht mache ich auch mit." Oliver antwortete prompt: "Ja, mach mal mit." Offenbar hat die Idee sogar Chefjuror Dieter Bohlen (72) erreicht, denn der erklärte beim Live-Finale: "Rein theoretisch kann jeder kommen. Auch die Ex-Gewinner."

Pietro war 2011 selbst der gefeierte Sieger von DSDS und legte damit den Grundstein für seine erfolgreiche Musikkarriere. Seitdem gehört er fest zum DSDS-Kosmos, stand mehrfach als Juror und Gast in der Show, trat aber bisher nie wieder als Kandidat an. In der Öffentlichkeit teilt der Realitystar sein Leben regelmäßig mit den Fans und spricht offen über Höhen und Tiefen seines Alltags.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, April 2026

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel