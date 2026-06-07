Beatrice Egli spricht offen über Bodyshaming und ESC-Zukunft

Beatrice Egli (37) hat sich jetzt im ZDF-Frühstücksmagazin "Volle Kanne" offen über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming geäußert. Die Schweizer Sängerin sieht sich bereits seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 regelmäßig mit Hasskommentaren konfrontiert. Im Gespräch mit Moderator Florian Weiss (49) erklärte sie, dass man andere Menschen nicht verändern könne – aber sehr wohl die eigene Einstellung. Entscheidend sei die Frage, warum bestimmte Kommentare einen überhaupt treffen würden und was man tun könne, um sich davon freizumachen. Eine wichtige Stütze in diesem Prozess sei ihre Familie, die gut auf sie aufgepasst und sie immer wieder bestärkt habe.

Für Beatrice war Diätwahn dabei nie eine Option. Radikale Diäten oder die aktuell vieldiskutierte Abnehmspritze kämen für sie nicht infrage, betonte die Sängerin. Sie lebe in einem gesunden Körper, den sie wirklich wertschätze. Für sie bedeute das, ein gesundes Bewusstsein für gutes Essen zu entwickeln und sich nach schlechten Tagen nicht selbst zu bestrafen. Gleichzeitig betonte sie, dass sie volles Verständnis für Menschen habe, die solche Hilfsmittel nutzen – denn das eigene Wohlbefinden müsse an erster Stelle stehen. Auch ihre berufliche Zukunft war Thema in der Sendung: Auf die Frage eines Zuschauers, ob ein Auftritt beim Eurovision Song Contest für sie denkbar wäre, antwortete Beatrice, dass sie sich eine Teilnahme aktuell nicht vorstellen könne. Den fehlenden Support aus dem eigenen Land bemängelte sie dabei ebenso wie den Druck, vor der ganzen Welt bewertet zu werden.

Beatrice gehört seit ihrem DSDS-Sieg vor über zehn Jahren zu den bekanntesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Die gebürtige Schweizerin aus Lachen im Kanton Schwyz wuchs mit ihrer Familie auf einem Bauernhof auf – ein Umfeld, das sie nach eigenen Angaben stark geprägt hat. Neben ihrer Karriere als Sängerin ist sie auch als Moderatorin tätig. Privat gilt die Künstlerin als Familienmensch, der seine Wurzeln in der Schweiz sehr schätzt und sich immer wieder Zeit für die Menschen nimmt, die sie von Anfang an begleitet haben – auch dann, wenn der Trubel rund um Karriere, Tourneen und TV-Auftritte mal wieder größer wird.

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Imago Beatrice Egli beim roten Teppich der 19. Swiss Music Awards im Hallenstadion Zürich, 19.03.2026

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025