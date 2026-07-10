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Pietro Lombardi
Nach DSDS-Aus: Hat Pietro Lombardi noch Kontakt zu Dieter?

Nach DSDS-Aus: Hat Pietro Lombardi noch Kontakt zu Dieter?

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min
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Pietro Lombardi (34) ist zwar nicht mehr Teil der Deutschland sucht den Superstar-Jury, doch mit seinem einstigen Jurykollegen Dieter Bohlen (72) steht er nach wie vor in engem Kontakt. Das verriet der Sänger jetzt bei einer Fragerunde in seiner Instagram-Story, als ihn ein Fan fragte, ob er noch Verbindung zum Pop-Titan halte. Pietros Antwort ließ keinen Zweifel offen: "Klar, gestern knapp eine Stunde telefoniert. Wir sind immer füreinander da."

Auf die Frage, ob er seinem Abgang aus der DSDS-Jury nachtrauere, antwortete Pietro ebenfalls entspannt und selbstbewusst. "Nee. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt aus der Jury raus", schrieb er. Fünf Staffeln lang hatte er neben Dieter am Pult gesessen – eine Zeit, die er als toll bezeichnet. Nun sehe er die Chance, mit erhobenem Kopf neue Projekte anzugehen. Dabei stellte er auch eine persönliche Bilanz auf: "Nach Dieter gibt es keinen und wird es auch keinen Juror mehr geben, der so oft wie ich in der Jury sitzen wird. 100% sicher bin ich mir da." Gleichzeitig wünschte er der neuen Staffel "maximalen Erfolg".

Pietro hatte die DSDS-Jury im November 2024 überraschend verlassen, nachdem er zuvor mit einem Polizeieinsatz bei sich zu Hause für Schlagzeilen gesorgt hatte. Lange blieb danach noch offen, ob er für die neue Staffel nicht doch noch als Juror infrage kommen könntePietro selbst erklärte damals auf Instagram: "Ehrlicherweise habe ich auch noch keine offizielle Absage von RTL für DSDS bekommen." Inzwischen scheint er das Kapitel aber klar abgeschlossen zu haben und blickt nach vorne.

Pietro Lombardi und Dieter Bohlen
Getty Images
Pietro Lombardi und Dieter Bohlen
Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS
Getty Images
Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS
Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury
RTL / Markus Hertrich
Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury
Hättet ihr gedacht, dass Pietro und Dieter noch so eng im Kontakt sind?
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