Menowin über Dieter Bohlen: "Mein Sieg bedeutet ihm was"

Wenige Wochen nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" ist Menowin Fröhlich (38) weiter auf Erfolgskurs. Beim SchlagerOlymp in Berlin absolvierte der Sänger seinen ersten Auftritt nach dem Finale – und nutzte die Gelegenheit für ein ehrliches Interview mit Schlager.de. Darin sprach er unter anderem über eine Freundschaft, die ihn seit Jahren begleitet: die zu DSDS-Juror Dieter Bohlen (72). Die sichtbare Rührung des Pop-Titans beim Finale hat Menowin tief bewegt. "Der Dieter ist mein DSDS-Vater und wir beide haben schon eine lange Reise hinter uns. Ich bin total happy, dass ich ihn auch happy machen konnte", sagte er gegenüber Schlager.de.

Besonders ein Moment ist Menowin dabei im Gedächtnis geblieben. "Man hat gesehen, mein Sieg bedeutet ihm was, er hatte Tränen in den Augen. Und wenn ein Dieter Bohlen dir sagt, ich habe immer an dich geglaubt, ist das ein Mega-Gefühl", so der Sänger. Doch nicht nur seine Verbindung zu Dieter war beim SchlagerOlymp Thema. Menowin sprach auch über eine Botschaft an sein jüngeres Ich. "Als erstes würde ich ihn in den Arm nehmen, ihm die Tränen aus dem Gesicht wischen und sagen, du wirst geliebt, egal wie du bist und egal wer du bist." Er rät seinem früheren Selbst außerdem, nicht nach hinten zu schauen: "Du verlierst sonst so viel Zeit, nutze die lieber sinnvoll." Die Schlagerszene selbst hat ihn ebenfalls begeistert. Kritiker, die vor seinem Auftritt bezweifelten, ob er zum Event passe, quittierte er gelassen: "Danke, dass es euch gibt. Deswegen bin ich auch im Gespräch, danke liebe Kritiker!"

Menowin und Dieter verbindet bereits seit vielen Jahren eine besondere Geschichte. Der DSDS-Sieg des Sängers war allerdings auch von Turbulenzen begleitet: Nach dem Finale hatten Fans im Netz Manipulationsvorwürfe beim Voting erhoben. Dieter hatte die Anschuldigungen öffentlich zurückgewiesen und sich klar auf die Seite seines Schützlings gestellt. Dass der Pop-Titan nun mit Tränen in den Augen auf Menowins Triumph reagierte, gibt dieser tiefen Verbindung eine weitere persönliche Note.

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Getty Images Dieter Bohlen, Bushido und Menowin Fröhlich bei der DSDS-Halbfinalshow in den MMC Studios, Köln, 2. Mai 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2026

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025