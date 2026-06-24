Erster Auftritt seit Unfall und Reha für Tiger Woods

Tiger Woods (50) ist wieder zurück im Rampenlicht: Der Golfstar trat am Dienstag bei einer Veranstaltung der PGA Tour auf, der wichtigsten Profi-Golfserie der USA. Dort stellte er den neuen PGA-Chef Brian Rolapp vor und sprach über die Zukunft des Sports, berichtet das Magazin People. Für Tiger war es der erste öffentliche Auftritt seit seinem Aufenthalt in einer Reha-Klinik in der Schweiz. Der 50-Jährige hatte sich nach einem Autounfall im März aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gegen ihn läuft derzeit ein Verfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer und der Verweigerung eines Urintests.

In seiner Rede machte Tiger deutlich, dass er trotz der schwierigen vergangenen Monate weiterhin an der Zukunft des Sports mitarbeiten möchte. Gemeinsam mit anderen Spielern habe er darüber nachgedacht, wie die PGA Tour für Fans und Profis attraktiver werden könne. "Wie bauen wir die stärkste Version der PGA Tour?", sei dabei die zentrale Frage gewesen, erklärte der Sportler. Tiger betonte, dass es dabei nicht um einzelne Stars gehe, sondern darum, den Golfsport langfristig für Spieler und Fans weiterzuentwickeln.

Auch privat sorgte der Profisportler zuletzt für Schlagzeilen. Während seiner Reha in der Schweiz kehrte Tiger zwischenzeitlich kurz in die USA zurück. Damals unterstützte er seine Freundin Vanessa Trump (48), die sich wegen einer Brustkrebserkrankung in Behandlung befand. Außerdem war er in Florida, um Vanessas Tochter Kai bei ihrem Highschool-Abschluss beizustehen. Die Jugendliche spielt selbst Golf. Tiger ist auch Vater von zwei Kindern und hält sein Privatleben meist eher aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb dieser kurze Heimflug zusätzlich Aufmerksamkeit auf seine enge Verbindung zu Vanessa und ihrer Familie gelenkt hatte.

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Getty Images Profigolfer Tiger Woods, Mai 2024

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, März 2026

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

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