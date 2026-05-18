Tiger Woods zurück in Florida: Liebe mit Vanessa vertieft

Nach sechs Wochen im Ausland ist Golf-Superstar Tiger Woods (50) wieder zurück in seinem Zuhause in Jupiter, Florida – und damit auch wieder näher bei seiner Freundin Vanessa Trump (48). Der Sportler hatte sich im März nach einem Autounfall und einer Anklage wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu einer Behandlung in eine exklusive Luxusreha in der Schweiz begeben. Eine anonyme Quelle hat dem Magazin People gegenüber behauptet, er habe sich die Zeit dort sehr zu Herzen genommen: "Tiger hat diese Reise ernst genommen und möchte nun seine Genesung fortsetzen und dieses Kapitel hinter sich lassen." Außerdem freue er sich, die juristischen Probleme hinter sich zu bringen.

Die Beziehung zu Vanessa ist laut Insider nach wie vor fest: "Vanessa und Tiger sind verliebt, nach wie vor ernst und glücklich, sich wiederzusehen." Vanessa wolle ihn wohl tatkräftig unterstützen, damit er seine Fortschritte hält und weitere öffentliche Skandale – die beide "zutiefst verabscheuen" – ausbleiben. Hintergrund von Tigers Behandlung war ein Vorfall Ende März: Bei einer Verkehrskontrolle nach seinem Unfall fanden Beamte zwei Opioid-Tabletten in seiner Hosentasche. Einen Urintest im Gefängnis verweigerte er. Daraufhin kündigte er öffentlich auf der Plattform X an, sich für eine Weile zurückzuziehen: "Ich kenne und verstehe den Ernst der Lage, in der ich mich heute befinde. Ich trete für eine Zeit zurück, um Behandlung zu suchen und mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren."

Vanessa war bis 2018 mit Donald Trump Jr. (48) verheiratet und hat mit ihm fünf Kinder: Kai (19), Donald (17), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11). Laut der People-Quelle sind diese für Tiger längst "wie Familie". Besonders eng soll sein Verhältnis zu Kai sein, die selbst leidenschaftlich Golf spielt und in etwa im gleichen Alter wie Tigers eigene Kinder ist. Der Golfstar hat seinerseits zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Elin Nordegren (46): Tochter Sam (18) und Sohn Charlie (17). Dass die gemeinsame Leidenschaft für Golf die Beziehung zusammenschweißt, betont auch ein weiterer Insider gegenüber dem Branchenblatt: "Es steht außer Frage, dass sie verliebt sind, und ihr gemeinsames Interesse am Golf hat ihnen auch in schwierigen Zeiten geholfen."

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

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Vince Bucci / Getty Images Tiger Woods und Elen Nordegren bei einem Lakers-Game in Los Angeles