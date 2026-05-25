Nach Funkstille: Tiger Woods ehrt Vater am Memorial Day

Nach fast zwei Monaten Schweigen hat sich Tiger Woods (50) am Memorial Day erstmals wieder persönlich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Der Golfstar nutzte den amerikanischen Gedenktag, um seinen verstorbenen Vater Earl Woods zu ehren. "Mein Vater war ein Soldat der Special Forces mit zwei Einsätzen in Vietnam und 20 Jahren Dienst", schrieb Tiger auf Instagram. Und weiter: "An alle wie meinen Vater sagen wir alle: Danke für eure Opfer. Ohne sie hätten wir nicht das großartigste Land der Welt." Seine letzte persönliche Nachricht davor stammte vom 31. März – also rund acht Wochen zuvor.

Damals hatte der Golfprofi nach einem schweren Überschlagsunfall in Jupiter, Florida, Ende März eine ausführliche Erklärung veröffentlicht. Dabei war er mit Verdacht auf Trunkenheit am Steuer sowie Sachbeschädigung angeklagt worden. Er plädierte auf nicht schuldig und verließ anschließend nach eigenen Angaben das Land, um eine Behandlung aufzusuchen. "Ich mache eine Auszeit, um Behandlung zu suchen und mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren", schrieb Tiger damals. Der laufende Gerichtsprozess machte in den vergangenen Wochen mit mehreren Anhörungen Fortschritte – Tiger selbst war dabei jedoch nicht anwesend. Dies ist bei Voranhörungen grundsätzlich möglich, solange ein Vertreter erscheint.

Auch Tigers Freundin Vanessa Trump (48) sorgte rund um den Memorial Day für Schlagzeilen – allerdings mit einer persönlichen Nachricht: Sie gab bekannt, an Brustkrebs erkrankt zu sein. "Diese Neuigkeit erwartet man nicht, aber ich arbeite eng mit meinem medizinischen Team an einem Behandlungsplan", schrieb sie. Sie betonte, dass sie "fokussiert und voller Hoffnung" bleibe und von ihrer Familie sowie ihren Kindern unterstützt werde. Auch sie teilte Tigers Hommage an seinen Vater in ihrem Account. Tiger wiederum kommentierte ihre Krebsdiagnose nicht öffentlich, zeigte jedoch seine Anteilnahme, indem er ihren Beitrag auf Instagram mit einem "Gefällt mir" markierte. Earl Woods, dem Tigers Gedenktag galt, war im Mai 2006 im Alter von 74 Jahren gestorben.

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, März 2026

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Getty Images Tiger Woods, Golfprofi

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Getty Images Vanessa Trump im November 2025

Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025